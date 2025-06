A Livorno torna “Leggermente” dal 29 giugno al 20 luglio 2025

Pif, Stefano Massini, Concita de Gregorio, Teresa Ciabatti, Melania Mazzucco, Sandrone Dazieri, Nadia Terranova, Serena Bortone, Jacopo Melio sono solo alcuni degli autori che dal 29 giugno al 20 luglio animeranno i 22 intensi appuntamenti di Leggermente, la rassegna di incontri con gli autori in programma, ore 18:30, sul palco di fronte al Chioschino liberty di Villa Fabbricotti, a Livorno. Leggermente è ormai un appuntamento quotidiano in estate a Livorno, tra chi scrive e chi legge. Un momento di incontro, un’occasione unica per approfondire temi importanti o per scoprire libri di generi diversi.

Tanti gli autori e le autrici, nomi di punta della letteratura e del giornalismo, che anche per questa settima edizione porteranno le loro pagine sul palco. S’inizia il 29 giugno con il romanzo “Domani si va al mare” di Monica Giorgi e Serena Marchi. Scritto dalla giornalista Serena Marchi, che racconta l’incredibile vita senza sconti di Monica Giorgi che ha fatto dei propri principi etici e morali la chiave di volta della propria esistenza. Come accaduto da un altro punto di vista, alla giornalista Giuliana Sgrena, per quasi trent’anni inviata speciale in tutti i maggiori conflitti: dall’Algeria all’Iraq, dalla Somalia all’Afghanistan, dalla Siria all’Eritrea. Giuliana Sgrena porterà a Leggermente il suo ultimo libro: Me la sono andata a cercare. Per anni, alla sindrome del sopravvissuto e al rimorso per la morte di Nicola Calipari, colui che l’aveva liberata dal sequestro di un gruppo islamista in Iraq (e che venne ucciso da un soldato americano sull’auto che li stava portando all’aeroporto di Baghdad), si è accompagnata l’accusa, da parte del mondo tutto maschile del giornalismo di guerra, di ‘essersela andata a cercare’, perché una donna non avrebbe dovuto essere lì. Sono molti i racconti biografici, storie vere o romanzate che hanno per protagoniste spesso donne speciali come quella raccontata da Melania Mazzucco in Silenzio, le sette vite di Diana Karenne, o da Teresa Ciabatti in Donnaregina, oppure ancora di Concita De Gregorio con Di madre in figlia. C’è Nadia Terranova, nella cinquina dei finalisti del Premio Strega con Quello che so di te, il suo emozionante viaggio alla riscoperta di Venera, internata al Mandalari di Messina, in cui solleva un lembo di una storia non solo individuale. Serena Bortone con A te vicino così dolce, racconta invece di una stagione della vita in cui i sentimenti sembrano prevalere su tutto, trascinandoci in un vortice oscillante tra illusione e bruschi ritorni alla realtà. E ci consegna il ritratto di una generazione che scopre di non essere mai stata così libera come le hanno fatto credere. Ci sono maestri del noir come Sandrone Dazieri, Gabriele Di Giovanni o Valerio Aiolli, con il suo romanzo Portofino Blues tra i 12 finalisti dello Strega, artisti amati dal pubblico televisivo, cinematografico e teatrale come Pif, Stefano Massini Davide Ferrario. A chiudere la rassegna saranno Jacopo Melio (giornalista, attivista e politico) che dialogherà con lo psicologo, sessuologo e docente universitario, Filippo Maria Nimbi. Un programma ricco con tante occasioni per scoprire nuovi autori o incontrare i propri beniamini, un punto di riferimento culturale per la città (e non solo!), con un ventaglio di temi e stimoli per discutere e approfondire e con una bella community di appassionati che ogni sera alle 18:30 riempie le poltroncine e il prato della Villa Fabbricotti, polmone verde nel centro della città.

La manifestazione è organizzata da Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il contributo di Fondazione Livorno. Ingresso libero senza prenotazione.



IL PROGRAMMA

29 giugno

Monica Giorgi e Serena Marchi

Domani si va al mare | Fandango (dialogano con Giulia Bellaveglia) 30 giugno

Teresa Ciabatti

Donnaregina | Mondadori (dialoga con Cecilia Caleo e Aurora Matteucci) 1 luglio

Melania Mazzucco

Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne | Einaudi (dialoga con Elisabetta Cosci) 2 luglio

Alessia Cespuglio

Decimo porto | Paesi edizioni (dialoga con Claudia Pavoletti) 3 luglio

David Bidussa

Pensare stanca | Feltrinelli (dialoga con Enrico Mannari) 4 luglio

Riccardo Staglianò

Scrivere dal vero. Manuale di giornalismo narrativo | Sellerio (dialoga con Claudia Pavoletti) 5 luglio

Pif

La disperata ricerca d’amore di un povero idiota | Feltrinelli (dialoga con Andrea Raspanti) 6 luglio

Gabriele Di Giovanni

Le indagini del Commissario Mussolini | edizioni Antiche Porte (dialoga con Alberto Cenci) 7 luglio

Davide Ferrario

L’isola della felicità Feltrinelli | dialoga con Marco Bruciati 8 luglio

Sandrone Dazieri

Uccidi i ricchi | Rizzoli dialoga con Francesco Luseroni 9 luglio

Giuliana Sgrena

Me la sono andata a cercare | Laterza dialoga con Cecilia Caleo 10 luglio

Alberto Guidetti

Con rabbia e con amore | Sem Marco Bruciati 11 luglio

Stefano Massini

Storia molto piú che leggendaria di un Golden Man | Einaudi dialoga con Michela Berti 12 luglio

Giacomo Salvini

Fratelli di chat | PaperFirst dialoga con Eva Giovannini 13 luglio

Melania Petriello

La strada di casa Round | Robin editrice dialoga con Eva Giovannini 14 luglio

Concita De Gregorio

Di madre in figlia | Feltrinelli dialoga con Eva Giovannini 15 luglio

Micromega

(con Cinzia Sciuto e Fabio Bartoli dialogano con Cecilia Caleo) 16 luglio

Valerio Aiolli

Portofino blues | Voland dialoga con Michele Cecchini 17 luglio

Nadia Terranova

Quello che so di te | Guanda dialoga con Francesco Mencacci 18 luglio

Serena Bortone

A te vicino così dolce | Rizzoli dialoga con Elisabetta Cosci 19 luglio

Davide Longo

La donna della mansarda | Einaudi dialoga con Alessio Porquier 20 luglio

Iacopo Melio / Filippo Nimbi

Ma i disabili fanno sesso? 100 risposte semplici a 100 domande difficili | Sex positive Ed. Il Margine / Laterza (i due si intervistano a vicenda)

INFORMAZIONI :

da lunedì a venerdì ore 10-19 tel.0586 894563

sabato e domenica ore 10-19 tel. 0586 824552

email: leggermente@comune.livorno.it; www.leggermente.eu

Instagram: @leggermentelivorno

(20 giugno 2025)

