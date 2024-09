“WhyNot¿” Arezzo: sabato 14 settembre al Garden Area Merci

L’orgoglio continua: dopo la partecipazione alla grande parata del Toscana Pride, la festa prosegue Sabato 14 settembre con la serata WhyNot¿, il party LGBTI-friendly dell’aretino, nella location estiva del Garden Area Merci (area Centro Affari e Convegni – via Spallanzani n. 23).

Proud to Be dalle ore 22:00 con la musica di DJ Debs e Rafj Dj, poi gli spettacoli in Drag con le performer Nike & Saetta, dancers e vocalist Andrea & Noemi.

E’ anche possibile iniziare la serata sin dalle ore 20:00 con la cena a buffet by Area Merci e l’intrattenimento di Jessica & Michele (prenotazione obbligatoria al 379.1596857)

“WhyNot¿” è una iniziativa dell’associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, “WhyNot¿” intende essere inclusività, casa di tutte le identità e uno spazio sicuro per tutti e tutte: l’ingresso al locale è aperto a chiunque voglia divertirsi rispettando chi ha intorno, qualsiasi sia il suo orientamento sessuale, la sua identità o espressione di genere, etnia, età ecc… lasciando fuori pregiudizi, commenti e odio.

(11 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata