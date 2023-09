Il turista tedesco che sale sul Nettuno di Firenze per farsi fotografare e lo danneggia sarà un genio?

Cinquemila euro di danni alla statua del Nettuno a Firenze per farsi immortalare, nella sua geniale bravata, da amici che con il cellulare lo hanno immortalato come se avesse un senso, e non sono stati gli unici. Lo hanno fatto anche le telecamere di sorveglianza che hanno registrato l’intera scena (il Corriere pubblica qui il video); immagini che permetteranno al Comune di Firenze di procedere con la causa di risarcimento valutata, per ora, in cinquemila euro di danni.

La zampa anteriore destra del cavalo ha infatti subito il distacco di alcune stuccature già realizzate nel restauro del 2018, mentre la zona superiore del carro, realizzata in marmo rosso, ha subito il distacco di una porzione triangolare di 20 millimetri circa. I fatti dopo l’una di notte, tra domenica 3 e lunedì 4 settembre.

Grazie alle immagini delle telecamere gli agenti della polizia municipale sono già riusciti a individuare il turista e per lui è scattata la denuncia. Fine della carriera di un genio.

