Pane e Politica, Matteo Ricci presenta il suo libro a Volterra

Venerdì 15 marzo, alle ore 21:15, a Volterra, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori si terrà la presentazione del libro di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente nazionale di ALI Autonomie locali italiane, “Pane e Politica. Per un centrosinistra che torni a vincere” che ha la prefazione di Walter Veltroni. Con l’autore, interverranno il sindaco di Volterra Giacomo Santi e Lorenzo Lazzerini, capogruppo di #FareVolterra. Presenta Marco Filippeschi, direttore di ALI. Coordina l’incontro Ilenia Pistolesi, giornalista de “La Nazione”.

Il libro racconta di un’inedita campagna post-elettorale del 2023 di Matteo Ricci. Un giro dell’Italia alla ricerca delle ragioni della sconfitta. Ricci va a cena dalle famiglie, siede con loro a tavola. Fa domande. Ascolta. Riempie il suo taccuino di appunti. Vuole capire perché la gente abbia voltato le spalle alla sinistra.

Ne consegue un appunto di viaggio per una sinistra europeista e popolare. Con nuove idee per rilanciare il partito con le indicazioni, le suggestioni, le vie indicate dai cittadini stessi, in quelle cene in famiglia, con uno sguardo fisso sull’Europa, chiamata a una sfida cruciale di cambiamento.