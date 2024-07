Estate in Città 2024: le iniziative fino a giovedì 18 luglio

Proseguono gli appuntamenti del calendario di Estate in Città 2024: un cartellone di eventi e rassegne di vario genere per animare la città fino a settembre, offrendo la possibilità di scegliere tra iniziative di musica, spettacolo, attività culturali e sportive, mostre, intrattenimento, con attività che coinvolgono tutte le fasce di età.

Venerdì 12 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 all’Officina delle Opportunità invia dei Macelli, il 20.24 Summer Groove propone “Rec”, un workshop per ragazzi dai 14 ai 25 anni di home-recording a cura di Youngron. L’evento è curato dall’assessorato alle Politiche di inclusione sociale del progetto Officina delle Opportunità e della Cooperativa Intrecci. Per informazioni e iscrizioni: 340 4173071.

Nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale, alle 11, per il ventennale della scomparsa di Tiziano Terzani, sarà inaugurata la mostra “Orsigna Montagna Maestra”, esposizione delle opere del fotografo Alexey Pivovarov a cura di 00A Centro per la Fotografia Contemporanea in collaborazione con il Comune di Pistoia. All’interno della mostra sarà possibile ascoltare una video-intervista ad Angela Terzani, a cura di Associazione ‘9cento di Pistoia.

Il Pistoia Blues Festival e Blues City propongono quattro eventi gratuiti. Alle 19 e alle 21 in piazza della Sala la musica di Carlo Poddighe; in piazza Gavinana alle 19 e alle 21 c’è Meek Hokum. In piazza dello Spirito Santo alle 18.30 e alle 21 Federico Biagetti, mentre alle 19 Ezio Guaitamacchi presenta il libro “She’s a woman”.

Ancora, alle 20 in piazza del Duomo il concerto delle band vincitrici del contest “Obiettivo BluesIn” e, a seguire, alle 21 le note del Mark Lettieri Group e Matteo Mancuso.

Al campetto Villa di Baggio, venerdì 12 e sabato 13 luglio, dalle 19.30 la Festa della birra con gastronomia tipica bavarese e americana, a cura di Proloco di Villa di Baggio. Per informazioni, chiamare i numeri 338 7151522 e 335 8373292.

Sabato 13 luglio, all’Orto Botanico Forestale dell’Abetonesi terrà l’evento “L’evoluzione delle piante”, una visita guidata a tema in compagnia della curatrice dell’Orto Elena Micheluzzi. L’iniziativa è a cura di Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Per informazioni, numero verde 800 974102 – Punto informativo Palazzo Achilli 0573 638025; ecomuseopt@gmail.com – www.ecomuseopt.it – FB/IG ecomuseopt.

Dalle 9 alle 17, a Orsigna per il calendario “In ricordo di Anam” viene proposto l’itinerario fotografico “La montagna maestra nei boschi di Terzani”, un incontro per fotoamatori con il fotografo Alexey Pivovarov, a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco Aps. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria), scrivere a: lacompagniadelbosco2024@gmail.com.

Il Pistoia Blues Festival e Blues City propongono quattro eventi gratuiti. In piazza dello Spirito Santo alle 18.30 e alle 21 le note di Meek Hokum, mentre alle 19 Luca Garrò presenta il libro “I folli del rock” e alle 20.30 Francesco Brunale presenta il libro “99% crossover”; alle 19 e alle 21 in piazza della Sala i Cadillac Circus; in piazza Gavinana alle 19 e alle 21 c’è Carlo Poddighe.

Alle 21 in piazza del Duomo chiude l’edizione 2024 del Blues Festival Antonello Venditti, mentre alle 21.30 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini ci sarà The Devon Allman Project.

Al Parco di Monteoliveto dalle 14 di sabato 13 alle 19 di domenica 14 luglio prenderà vita il Villaggio Storico, una rievocazione a cura di Associazione Amici di Montuliveto. Per informazioni scrivere a aps.montu@gmail.com.

Domenica 14 luglio, dalle 15 alle 18.30 a Orsigna è in programma “Itinerari dei sensi, speciale Tiziano Terzani”, un incontro gratuito con la natura di Orsigna, con passeggiate, soste e letture di brani di Tiziano Terzani con la dottoressa forestale Francesca Spadaro, la psicologa Alessandra Gori, il docente di yoga Lorenzo Montagnani, a cura de La Compagnia del Bosco Aps. Prenotazione obbligatoria a: lacompagniadelbosco2024@gmail.com.

Da lunedì 15 a sabato 20 luglio, dalle 19.30 al campetto di Villa di Baggio c’è Villa di Baggio in festa, consueta festa paesana con degustazione di prodotti tipici; dalle 21 in poi è previsto un intrattenimento di giochi o musicale. L’evento è cura della Proloco locale (338 7151522, 335 8373292).

Lunedì 15 luglio, alle 21.30 nell’Arena Cinema Porta al Borgo, la terza serata (ingresso gratuito) del Pistoia Docufilm Festival “Confini” a cura di Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPT) Aps in collaborazione con Festival dei Popoli, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, con il sostegno di Fondazione Caript.

Martedì 16 luglio, dalle 17.30 alle 19 al Villone Puccini, Familyoga al Parco, laboratorio di yoga per genitori e figli, condotto da esperti del centro Aiko. A cura dell’assessorato alle Politiche di inclusione sociale, Centro per le Famiglie di Pistoia e Cooperativa Intrecci, in collaborazione con Associazione sportiva Aiko. Info e prenotazioni: CPF Pistoia – info@centrofamigliepistoia.it; ingresso gratuito su prenotazione.

In piazza del Duomo, alle 18.30 tornano i festeggiamenti jacopei con la vestizione del Santo e la sfilata storica, a cura di Comitato Cittadino di Pistoia. Per informazioni scrivere a info@comitatocittadinodipistoia.it. Seguirà alle 20 al Parco di Monteoliveto la seconda edizione della Cena del Mantello, per la consegna del Mantello a pistoiese che nel corso dell’anno si è distinto per meriti socio-educativi e culturali. L’evento (su prenotazione) è a cura dell’associazione Amici di Montuliveto (aps.montu@gmail.com).

Mercoledì 17 luglio, dalle 17 alle 19 nella Sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, Le parole di Pirandello, laboratorio teatrale a cura di Dora Donarelli in collaborazione con gli Amici della San Giorgio.

Alla Fortezza Santa Barbara, alle 21.15 Spazi Aperti presenta Fred Wesley con Fred Wesley al trombone e voce, Gary Winters alla tromba, Jay Rodriguez Sierra al sax e flauto, Reggie Ward alla chitarra, Peter Madsen al piano e tastiere, Dwayne Dolphin al basso, Bruce Cox alla batteria. Evento in collaborazione con Music Pool, a cura di Teatri di Pistoia in collaborazione con FRO – Fondazione Radioterapia Oncologica onlus. Info: 0573 991609, 0573 27112; www.teatridipistoia.it – www.bigliettoveloce.it – www.ticketone.it.

Giovedì 18 luglio, dalle 10 alle 13 in Biblioteca San Giorgio, YouLab Summer Camp propone Estate in … gioco al centro estivo targato YouLab Pistoia, per bambini dai 6 ai 10 anni. Per informazioni e iscrizioni (partecipazione gratuita) inviare una e-mail con i propri dati identificativi all’indirizzo youlab@comune.pistoia.it.

Al Villone Puccini, dalle 17.30 alle 19, Giovedì in gioco, attività e laboratori rivolti a grandi e piccini riscoprendo la ricchezza del territorio insieme a esperti e associazioni culturali e sportive. L’iniziativa è a cura dell’assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale, Centro per le Famiglie di Pistoia, Cooperativa Intrecci e Associazioni del Progetto “Socialmente”, in collaborazione con Amici del CPF e Comitato dei genitori della scuola Leonardo da Vinci. Per informazioni e prenotazioni: CPF Pistoia – info@centrofamigliepistoia.it

Ancora, alle 21 in Galleria Vannucci (via Gorizia, 122) Estate in Galleria, percorsi di alfabetizzazione all’arte contemporanea. Proiezione del video “L’esperienza dell’Attico” di Fabio Sargentini, a cura di Galleria Me Vannucci. Per informazioni: www.vannucciartecontemporanea.com; da mercoledì 10 a sabato 13 luglio, dalle 10 a mezzanotte in via Cavour, via Buozzi, via Curtatone e Montanara ci sarà il Blues Market.

Fino al 13 agosto in zona di Sant’Agostino è presente il Luna Park dalle 18 all’una di notte. Proseguono, poi, gli appuntamenti con Le vacanze con i nonni, racconti di ieri e di oggi in Biblioteca San Giorgio (per informazioni www.sangiorgio.comune.pistoia.it).

Nel parco di Monteoliveto dal 2 al 25 luglio sono in programma le Notti Magiche a cura di Associazione Amici di Montuliveto, PromoCinema, Spichisi, Ginkgo, Intrecci, Centro per le Famiglie, Arcigay Prato e Pistoia. Per informazioni: aps.montu@gmail.com.

Nell’arena di Porta al Borgo (via delle Pentole 4), ogni sera, alle 21.30, un nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica estiva. Il programma, che continuerà fino a settembre, è a cura di Mabuse Cinema in collaborazione con il Comune di Pistoia.

Il calendario Estate in città 2024 è stato redatto dall’Amministrazione comunale e contiene, fra l’altro, molte iniziative a cura delle associazioni culturali, sportive e ricreative, soggetti privati, fondazioni e associazioni di categoria, per promuovere le tante attività in programma e favorirne la partecipazione. Può essere consultato online sul sito www.cultura.comune.pistoia.it.

(10 luglio 2024)

