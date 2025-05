Dialoghi di Pistoia: conclusa la XVI edizione dal titolo “Stare al mondo. Ecologie dell’abitare e del convivere”

Conclusa, registrando il tutto esaurito, la XVI edizione dei Dialoghi di Pistoia, il festival dell’antropologia del contemporaneo ideato e diretto da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, che si è tenuta dal 23 al 25 maggio 2025.

Anche quest’anno i Dialoghi sono stati caratterizzati da un’atmosfera di grande partecipazione e interesse per gli appuntamenti in programma.

Nel centro storico di Pistoia si sono avvicendati 35 ospiti: antropologi, scienziati, filosofi, architetti, psicologi, scrittori, artisti hanno animato la città sul tema delle ecologie dell’abitare e convivere: dalla lezione inaugurale del filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani a quella conclusiva dello psicologo Matteo Lancini, che ha chiuso l’edizione 2025 con un evento molto partecipato. All’autorevole sociologa e intellettuale Chiara Saraceno è stato assegnato l’ottavo Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, conferito nei giorni del festival a una figura del mondo culturale che ha messo al centro del proprio pensiero e del proprio lavoro l’importanza del dialogo e della cultura come strumento per lo sviluppo delle relazioni umane.

«Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa sedicesima edizione dei Dialoghi di Pistoia – dichiarano Giulia Cogoli, ideatrice e direttrice del festival, Luca Gori, presidente della Fondazione Caript, e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi – che ha registrato come sempre una forte partecipazione di pubblico e un’ampia risonanza. Il successo del festival è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto circa 500 persone, tra cui oltre 300 volontari, il cui ruolo è stato molto importante. La risposta è stata calorosa come sempre: la città ha accolto gli ospiti del festival, partecipando attivamente ai numerosi appuntamenti, confermando l’importanza del festival come momento di aggregazione e confronto per la comunità.»

I Dialoghi di Pistoia è promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, e gode del patrocinio del MiC – Ministero della Cultura e della Provincia di Pistoia, del patrocinio e del sostegno della Regione Toscana.

Gli organizzatori e i promotori ringraziano Intesa Sanpaolo, partner dell’evento, Publiacqua, Unicoop Firenze, Esseauto, Giorgio Tesi Group, FoodNess, Rai Radio 3.

(25 maggio 2025)

