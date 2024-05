Diaframma, 40 anni di “Siberia”, concerto evento a Buggiano (Pistoia)  in occasione di Sgranar per colli – Bella Vista Social Fest

Dalla dark wave degli ‘80 al rock cantautorale di oggi. Una carriera che i Diaframma hanno vissuto senza compromessi, grazie all’indole del suo leader Federico Fiumani.

E grande è l’attesa per il concerto della band fiorentina che venerdì 31 maggio al Parco Ox Centro Giovani di Buggiano (Pistoia) apre il lungo week-end di Sgranar per colli, rassegna all’insegna della natura, dello sport, della convivialità e dello stare insieme.

Siamo in uno dei più antichi borghi della Valdinievole, nel cuore della Toscana e la serata è a ingresso libero. Un live speciale: si celebra infatti il 40ennale di “Siberia”, primo e seminale album dei Diaframma. Ottima occasione per riascoltare, oltre alla title-track, brani come “Amsterdam”, “Specchi d’acqua”, “Neogrigio” e altre perle sonore disseminate negli anni a seguire. Aprono il concerto gli o:odal, con il loro sound tra elettronica, indie e dream pop.

Sgranar per colli è anche, soprattutto, sapori, natura, sport e stare insieme. Sempre venerdì 31 maggio, dalla mattina al tramonto yoga, dirt jumping e “Run per Colli”: quasi 10 km di percorso tra campagne, colline e paesi di questo meraviglioso angolo della Toscana. E siamo solo all’inizio: Sgranar per colli continua fino a domenica 2 giugno, sul palco in arrivo Bluebeaters e Giancane, sempre a ingresso libero.

Sgranar per Colli è organizzato da Cooperativa sociale Selva onlus. Main sponsor Guidicar, Volauto, Innocenti & Mangoni Piante, Vittoria Assicurazioni Valdinievole, Flora Toscana. Partner Istituto Sismondi – Pacinotti, Istituto Martini, Istituto Marchi-Forti, Run…Dagi, EbikeTime, Fondazione Il Cuore Si Scioglie, Unicoop Firenze, Coopfi. Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Buggiano, Provincia di Pistoia, Comune di Ponte Buggianese. Con il contributo di Fondazione Caript e Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo S.C.



DIAFRAMMA

Venerdì 31 maggio 2024 – ore 21,30

Parco Ox Centro Giovani – Buggiano – Pistoia

Ingresso libero

www.sgranarpercolli.it

https://bellavistasocialfest.it

(30 maggio 2024)

