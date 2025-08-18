Livorno, il 19 agosto “Winding Sound”

Doppio appuntamento nel suggestivo Museo di Storia Naturale, dove prende vita un intreccio di fiati e pianoforti che fonde leggerezza, virtuosismo e poesia sinfonica. Dai giochi teatrali di Mozart alle atmosfere ironiche di Satie e Poulenc, fino alla brillantezza di Saint-Saëns, alla malinconia di Shostakovich e all’allure americana di Gershwin: una serata di timbri danzanti e colori brillanti.

Programma:

Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture dal Flauto Magico per ensemble di flauti;

Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò per ensemble di flauti;

Luigi Hugues, Grand Concerto Fantasy sui temi da Un ballo in maschera di Verdi per due flauti e pianoforte;

Erik Satie, Gymnopédie n.1 per clarinetto e pianoforte;

Camille Saint-Saëns, Allegro Appassionato op.70 per pianoforte;

Camille Saint-Saëns, Tarantella op.6 per flauto, clarinetto e pianoforte;

Dmitri Shostakovich, Valzer n.3 op.97c per flauto, clarinetto e pianoforte;

Francis Poulenc, Sonata FP164 per flauto e pianoforte;

George Gershwin, Favourites per ensemble di flauti. Artisti:

Andrea Manco, flauto

Fabrizio Meloni, clarinetto

Alessandra Dezzi, Silvia Da Boit, pianoforte Talenti del LMF:

Chiara Zagato Vecchietti, Martina Veneri, Aurora Salvetti, flauti

Cesare Marchetti, clarinetto

Yekyung Hong, ChangHyuk Park, pianoforte Ensemble di flauti del LMF:

Margherita Ada Ambrosani, Marat Acquavita, Elisa Fleres, Giorgio Baldazzi, Irene Xuelian Maria Scaccianoce, Francesco Manuel Serrano, Francesco Pica, Marta Maggi, Michelangelo Arrigucci

Informazioni: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel +393284799974.

(18 agosto 2025)

