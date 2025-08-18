Pubblicità
2 ore fa
Ad Arezzo l’egittologo Zahi Hawass

1
Lettura: meno di 1 minuto
L’egittologo e archeologo Zahi Hawass è in arrivo al Teatro Petrarca di Arezzo per una conferenza il 19 agosto alle 18.00. Il celebre egittologo e archeologo, già Ministro del Turismo egiziano, una specie di star dell’archeo-egittologia arriva martedì 19 agosto alle ore 18.00 al Teatro Petrarca per raccontare le “Ultime scoperte” dell’antico Egitto.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. E’ possibile ritirare il biglietto segnaposto dalle 16.30 presso la biglietteria del Teatro.

 

 

(18 agosto 2025)

