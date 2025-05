Unaezeroquattro, il 23 maggio la Regione ricorda la strage di via dei Georgofili a 32 anni di distanza

di Redazione Toscana

Si svolgerà venerdì 23 maggio, l’evento “Unaezeroquattro” di commemorazione della strage di via dei Georgofili a trentadue anni dall’attentato mafioso che la notte fra il 26 e il 27 maggio 1993, a Firenze, costò la vita a cinque persone ferendone una cinquantina e provocando danni anche ingenti ad abitazioni e ad alcuni locali della Galleria degli Uffizi e del Corridoio Vasariano.

L’appuntamento è per le ore 9.45 al Teatro della Compagnia in via Cavour 50/R a Firenze. Vi prenderanno parte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale alle Politiche per la sicurezza e alla Cultura della legalità, Stefano Ciuoffo, il questore di Firenze, Fausto Lamparelli, la magistrata e scrittrice Annamaria Frustaci, l’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili e le scuole vincitrici del bando sui progetti legati alla cultura della legalità finanziato dalla Regione.

L’iniziativa, che sarà moderata dalla giornalista Simona Bellocci di Intoscana.it, si concluderà con la performance dello scrittore e drammaturgo Stefano Massini.

(22 maggio 2025)

