Pubblicità
21.9 C
Roma
20.3 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

30 minuti fa
HomeMeteoTemporali forti, prorogato codice giallo nel centro-sud della Toscana fino al pomeriggio...

Temporali forti, prorogato codice giallo nel centro-sud della Toscana fino al pomeriggio di martedì 

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
7
Lettura: meno di 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati
Articolo successivo
Lucca celebra Puccini organista. Un festival per riscoprire le radici del Maestro

di Redazione

E’ in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. In particolare per il pomeriggio del 22 settembre, si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali andranno spostandosi al resto della regione, con fenomeni più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali.

Domani, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, sul resto della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

(22 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati
Articolo successivo
Lucca celebra Puccini organista. Un festival per riscoprire le radici del Maestro
Firenze
poche nuvole
22 ° C
23.2 °
20.9 °
86 %
1.5kmh
20 %
Lun
22 °
Mar
23 °
Mer
23 °
Gio
20 °
Ven
23 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Lucca celebra Puccini organista. Un festival per riscoprire le radici del...

Lucca

Virus respiratorio sinciziale, riparte la campagna di immunizzazione dei nuovi nati

Toscana