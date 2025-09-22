Temporali forti, prorogato codice giallo nel centro-sud della Toscana fino al pomeriggio di martedì 

di Redazione

E’ in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. In particolare per il pomeriggio del 22 settembre, si prevedono piogge e temporali che dalle province occidentali andranno spostandosi al resto della regione, con fenomeni più probabili sulle zone interne e su quelle meridionali.

Domani, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, sul resto della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(22 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





