Sabato 30 agosto in piazza del Duomo a Pistoia, Gran Ballo d’Estate

Sabato 30 agosto alle ore 21.30 si svolgerà in Piazza del Duomo il Gran Ballo d’Estate, una serata di ballo e musica con intrattenimento a cura della Smile Live Band.

Prosegue così, con un appuntamento ormai consolidato dell’estate pistoiese, il calendario di Estate in Musica, le iniziative realizzate nell’ambito di “Socialmente”, il progetto di socializzazione per la terza età del Comune di Pistoia.

L’orchestra, composta da quattro elementi – due voci assieme a chitarra, tastiera e batteria – eseguirà un vasto repertorio di musica nazionale e internazionale, con brani famosi riarrangiati per agevolare il ballo al passo di foxtrot, hully gully, cha cha cha. Saranno eseguiti pezzi dei Queen, Vasco Rossi, ma anche Mina e Sergio Endrigo. Per le coppie di ballerini più audaci, sarà possibile cimentarsi anche in un valzer o un tango.

Il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale sottolinea che il Gran Ballo d’Estate è una serata sempre molto attesa e partecipata dalla cittadinanza. Si tratta di uno degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune di Pistoia assieme alle associazioni del progetto “Socialmente”, pensato per allietare le serate non solo degli ultrasessantenni ma anche di tutti i cittadini di ogni età rimasti in città durante la stagione estiva.

L’iniziativa consente di trascorrere una serata di divertimento e condivisione, unendo musica e ballo, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a superare la solitudine in un mese che, per le persone più fragili, potrebbe rappresentare uno dei momenti più delicati dell’anno.

Il calendario estivo di Socialmente prosegue e si conclude sabato 13 settembre alle ore 21.30 al Circolo Arci di Candeglia con lo spettacolo teatrale “Amleto in Salsa…”, una commedia originale a cura dell’Associazione Zona Teatro Libero.

Gli eventi di Estate in Musica sono gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza senza necessità di prenotazione, con possibilità di attivare il trasporto gratuito per gli ultrasessantenni con difficoltà motorie, prenotandolo al numero 0573 505243 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 (servizio “Anzianinforma”).

Le iniziative sono a cura dell’Assessorato alle Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia e in collaborazione con Auser Territoriale Pistoia OdV, A.N.T.E.A.S. Pistoia OdV, Arciconfraternita Misericordia Pistoia OdV, A.P.D. Pistoia APS e A.R.C.I. Comitato Provinciale Pistoia.

(28 agosto 2025)

