Recuperare litio dalle brine geotermiche, un seminario Arpat il 17 luglio

La possibilità e l’opportunità di recuperare litio – materia prima essenziale per le infrastrutture digitali – dalle brine geotermiche sarà al centro di un seminario organizzato da Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, per giovedì 17 luglio a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10), nella sala Esposizioni.

Il seminario si terrà dalle ore 9,30 alle ore 13.30 circa. Parteciperanno tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, il direttore generale di Arpat Pietro Rubellini, di rappresentanti del settore geotermia di Arpat e dell’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR (IGG-CNR Pisa). Sarà inoltre presentata una ricerca di R.S.E.-Ricerca Sistema Energetico sulle materie prime critiche di Materia prime critiche. La sala ha una capienza limitata, per partecipare al seminario occorre prenotarsi inviando una e-mail a comunicazione@arpat.toscana.it.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento posti.

(15 luglio 2025)

