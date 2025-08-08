PubblicitàMelluso FW 25
TOSCANA POLITICA

FIRENZE

2 ore fa
Mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere

Mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: 2 minuto
di Redazione Toscana

Cinquecentomila euro per fare ricerca sulla parità di genere. È lo stanziamento della giunta sul nuovo avviso regionale che punta a sostenere, attraverso il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo+ 21/27, borse di studio o borse di ricerca per giovani laureate e laureati che non hanno ancora compiuto 36 anni.

L’avviso, aperto dal 23 luglio (scadenza 25 settembre), è destinato agli atenei toscani, alle scuole di alta formazione e ai centri di ricerca attivi sul territorio regionale.

Al centro dei progetti dovranno esserci temi di particolare interesse per le amministrazioni regionali: dal linguaggio all’imprenditoria femminile, dal gender paygap alla certificazione di genere, dai divari nelle professioni alla configurazione dello spazio urbano. Oltre a fornire un quadro organico dei fenomeni oggetto di analisi gli esiti degli studi dovranno individuare possibili strumenti, metodologie e buone pratiche volte a ridurre le disuguaglianze legate al genere.

“In questa legislatura – spiega l’assessora a Università, ricerca  e pari opportunità Alessandra Nardini – abbiamo voluto rafforzare notevolmente il nostro impegno nel contrastare e prevenire discriminazioni e disuguaglianze di genere, che affondano le proprie radici nella cultura patriarcale che ancora oggi purtroppo caratterizza la nostra società facendo sì che persistano stereotipi e ruoli di genere che dobbiamo destrutturare. Per fare ciò occorre conoscere, studiare, approfondire, interrogarsi sulle misure e gli strumenti da adottare. Ed è proprio per questo che abbiamo pensato di finanziare percorsi di formazione nel settore della ricerca su questo tema, declinandolo su più fronti”.

L’intervento rientra nel progetto regionale “Città universitarie e sistema regionale della ricerca” ed è inserito nell’ambito di GiovaniSì.

“La ricerca sulla parità di genere è un settore di studi dinamico e in continua evoluzione, cruciale per costruire una società più giusta e più eguale dal punto di vista della dei diritti e delle opportunità” osserva Nardini, sottolineando che tra gli obiettivi dell’avviso “c’è anche quello di fornire alle Pubbliche Amministrazioni sempre più strumenti di approfondimento e di indagine volti poi a mettere in campo politiche e misure finalizzate ad una realtà ed effettiva parità”.

I progetti dovranno avere una durata massima di 12 oppure di 18 mesi. Importo della borsa 2.000 euro lordi mensili.

Potranno essere richieste fino a un massimo di 2 borse di studio per ciascun progetto.

Alla pagina web del bando l’elenco dei temi che potranno essere oggetto di ricerca.

 

 

(8 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eugenio Giani candidato in Toscana per il centrosinistra con l’ok col mal di pancia del M5S
