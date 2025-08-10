Argentario, contenuto l’incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di bonifica

Grazie all’intervento tempestivo e al lavoro del personale e dei mezzi dell’Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana l’incendio è stato contenuto in poco più di 2.5 ettari. A breve cominceranno le operazioni di bonifica.

L’incendio si era sviluppato attorno alle 13.30 del 9 agosto a Porto Ercole (Argentario, Gr) in prossimità dell’abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo. La sala operativa provinciale dela Regione Toscana ha prontamente attivato numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Colline metallifere.

Nonostante il vento in zona e il timore per il coinvolgimento di alcune abitazioni, la situazione è stata contenuta grazie all’ ottimo lavoro svolto. Sul posto anche i vigili del fuoco per il presidio delle abitazioni e il rifornimento dei mezzi.

(10 agosto 2025)

