PubblicitàMelluso FW 25
32.3 C
Roma
28 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

2 ore fa
HomeNotizieArgentario, contenuto l'incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di bonifica

Argentario, contenuto l’incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di bonifica

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: meno di 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere
(repertorio)

Grazie all’intervento tempestivo e al lavoro del personale e dei mezzi dell’Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana l’incendio è stato contenuto in poco più di 2.5 ettari. A breve cominceranno le operazioni di bonifica.

L’incendio si era sviluppato attorno alle 13.30 del 9 agosto a Porto Ercole (Argentario, Gr) in prossimità dell’abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo. La sala operativa provinciale dela Regione Toscana ha prontamente attivato numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Colline metallifere.

Nonostante il vento in zona e il timore per il coinvolgimento di alcune abitazioni, la situazione è stata contenuta grazie all’ ottimo lavoro svolto. Sul posto anche i vigili del fuoco per il presidio delle abitazioni e il rifornimento dei mezzi.

 

 

(10 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
32.9 °
30 °
55 %
0.8kmh
0 %
Dom
34 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
40 °
Gio
38 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere

Notizie

Eugenio Giani candidato in Toscana per il centrosinistra con l’ok col...

Notizie