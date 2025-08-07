Eugenio Giani candidato in Toscana per il centrosinistra con l’ok col mal di pancia del M5S

di Daniele Santi

Gli iscritti al M5S, o quello che ne resta, hanno votato: il 59,8% a favore del campo largo in Toscana (1538 sì e 1030 no, non esattamente una corsa alle urne virtuali), mentre il 50% (2.634) il voto virtuale della piattaforma non l’hanno nemmeno messo in nota.

Soddisfazione di Giani che correrà per un secondo mandato e parla di: “Risultato importante. Convinto dell’alleanza proposta da Schlein”.

E così il M5S ha detto sì al PD che meglio un matrimonio contro natura dopo dieci anni di opposizione e con diversi gruppi territoriali da Livorno a Carrara ed Empoli, che si erano dichiarati apertamente contrari all’accordo coi dem, ché da quelle parti son fantasiosi e minacciano addirittura l’autosospensione da un partito dove non contano nulla. Più autosospesi di così…

(7 agosto 2025)

