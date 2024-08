Maltempo, codice giallo per temporali forti nel centro-sud

Tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto, il tempo sarà moderatamente instabile a causa di aria fresca in quota. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti valido fino alla mezzanotte di oggi per tutta l’area centro-meridionale della regione.

Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, più probabili nelle zone interne e in particolare quelle centro-meridionali (province di Ar, Si, Gr, basso pisano, livornese e fiorentino), sono previste per la giornata di oggi con tendenza a esaurimento in serata. Possibili forti colpi di vento e grandinate. Domani, mercoledì, ancora rovesci o temporali sparsi nelle zone interne. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(27 agosto 2024)

