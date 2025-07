Ex Gkn, costituito Consorzio industriale. Giani: “Atto responsabilità verso lavoratori e territorio”

di Redazione Toscana

“La firma di ieri è stata un passaggio importante per la Toscana e per la piana fiorentina. Con la nascita del Consorzio per l’area ex Gkn dimostriamo che le istituzioni sanno fare squadra e sanno dare risposte concrete ai lavoratori e al territorio”. All’indomani della formale costituzione davanti al notaio del nuovo organismo, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ne sottolinea il valore e il forte carattere di novità.

“Si avvia così concretamente – prosegue Giani – un percorso di rigenerazione industriale, fondato su innovazione, sostenibilità e nuova occupazione. La nascita del Consorzio è la prova che non ci arrendiamo e che vogliamo spingere per la reindustrializzazione con tutti gli strumenti possibili. Dobbiamo essere pronti a cogliere le opportunità, lavorando insieme, con costanza e impegno. Ringrazio – dice ancora – i sindaci della piana e tutti i soggetti che hanno creduto in questo progetto: un atto di responsabilità verso i lavoratori, le loro famiglie e tutta la comunità”.

“Adesso – conclude il presidente – ci metteremo subito al lavoro ed è già in calendario in Regione, per il 4 agosto, un primo incontro in cui saranno proposti presidente e consiglio d’amministrazione del Consorzio”.

Del consorzio di sviluppo industriale fanno parte la Regione Toscana, con il 70 per cento delle quote, la Città metropolitana di Firenze, con il 10 per cento, I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, con l’8 per cento ciascuno, e il Comune di Calenzano, con il 4 per cento delle quote.

(29 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata