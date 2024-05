Arriva la 100 km del Passatore: i provvedimenti per la circolazione a Fiesole

Sabato 25 maggio torna la “100 km del Passatore Firenze – Faenza”, la celebre gara podistica che attraversa l’Appennino, giunta alla sua 49^ edizione, dopo che lo scorso anno la manifestazione fu annullata a causa della tragica alluvione che proprio a ridosso dell’evento colpì la Romagna.

La partenza sabato 25 maggio, come sempre, sarà da via Calzaiuoli a Firenze e porterà gli atleti fino alla centralissima Piazza del Popolo a Faenza, dopo aver percorso i 100 km che si snodano lungo un percorso che vede tra i suoi principali punti di interesse, anche il Comune di Fiesole. Per consentire che la manifestazione si svolga al meglio, sabato 25 maggio a partire dalle 15.00 fino al termine del passaggio dei corridori, la circolazione stradale sul territorio comunale subirà alcune modifiche.

Piazza San Domenico: il transito dalla strada provinciale SP 53 verrà deviato in via Badia dei Roccettini, dove sarà invertito il senso unico di marcia in direzione Ponte alla Badia;

Via Benedetto da Maiano: il tratto compreso fra via del Salviatino e via Angelico verrà chiuso al traffico;

Via XXV Aprile: sarà chiusa al traffico in direzione Fiesole, da Pian di Mugnone;

Piazza Mino: il traffico sulla strada provinciale sarà deviato in via Dupré in direzione Pian di Mugnone;

Via Ferrucci: vietato il transito in direzione Fiesole;

SP 53 e SP 54 tra il centro abitato di San Domenico e la località Olmo: non sarà possibile immettersi nella Strada Provinciale in tutte le intersezioni comprese tra le due località.

(20 maggio 2024)

