Arezzo casa: la conclusione del cantiere Pnrr e il contributo del Comune di Arezzo per investimenti negli alloggi Erp

“Continua la politica di questa amministrazione comunale finalizzata alla riqualificazione degli alloggi Erp, intrapresa fin dal 2020. Abbiamo contribuito sia con investimenti diretti, come ad esempio i 2 milioni di euro per il complesso di via Montale-via Alfieri-Tortaia, sia grazie al nuovo contratto di servizio che permette di destinare alla manutenzione l’intero importo del canone concessorio riscosso dai Comuni. Il risultato è un quinquennio corposo che ha toccato nel 2025, grazie alla variazione di bilancio di 600.000 euro approvata a maggio dal Consiglio Comunale, la cifra di 4.000.000 di euro. Le cosiddette ‘case popolari’ stanno riacquisendo grazie a noi parametri di dignità, salubrità e tornano in linea con le esigenze di chi vi abita. Si tratta di risorse e interventi indispensabili, perché i canoni da soli non bastano, e che non esito a definire ‘storici’ perché rovesciano totalmente il precedente quarantennale disinteresse che ha causato il deterioramento del patrimonio Erp a cui adesso stiamo sopperendo”.

Così l’assessore alle politiche abitative Monica Manneschi introduce la delibera di giunta approvata martedì 10 giugno grazie alla quale si procederà, sulla base di una specifica relazione di Arezzo casa, a sostituire ben 126 caldaie a camera aperta.

“Queste ultime – ha specificato il presidente della società Lorenzo Roggi – sono considerate pericolose, sia per quanto riguarda il rischio d’inquinamento da monossido di carbonio sia perché risultano inefficienti sotto il profilo energetico. Subentreranno così sistemi più sicuri a camera stagna, ecocompatibili e a basso impatto ambientale. Sarà altresì necessario procedere con l’adeguamento delle canne fumarie”.

L’assessore Alberto Merelli: “la voce di bilancio relativa agli investimenti in conto capitale da destinare agli immobili Erp dovrà inevitabilmente esserci anche in futuro. Lo ha detto l’assessore Manneschi e io intendo ribadirlo: è impensabile fare affidamento soltanto sui canoni per far fronte a tutte le spese di manutenzione. Voglio anche ricordare che stiamo parlando di proprietà del Comune e dunque non può mancare un nostro impegno per salvaguardare un patrimonio degno di questo nome”.

I numeri: negli alloggi Erp di proprietà del Comune di Arezzo sono presenti complessivamente circa 180 caldaie a camera aperta e pertanto l’intervento consente di provvedere alla sostituzione di una percentuale pari al 70% dell’attuale parco caldaie. Il finanziamento del Comune concorrerà a coprire 600.000 euro di spesa, di cui 85.000 a carico di Arezzo casa. Parliamo dei fabbricati ubicati in via Ristoro, via Cimabue, via Montale-via Alfieri in zona Tortaia, via XXV Aprile. Infine, l’intervento riguarderà 8 canne fumarie insistenti nel fabbricato di via Ristoro.

E per via Montale c’è un’ulteriore novità: la fine del cantiere finanziato con i fondi del Pnrr: “intanto – ha precisato Roggi – i cantieri derivati dal piano nazionale di ripresa e resilienza sono cinque in provincia: Capolona, Cortona-Camucia e Sansepolcro già ultimati, San Giovanni Valdarno in fase di ultimazione e, appunto, Arezzo. Via Montale è un unicum in questo panorama perché oltre all’efficientamento energetico, i 24 immobili sono stati anche adeguati alla normativa anti-sismica. Hanno inoltre nuovi infissi esterni, per migliori performance energetiche e acustiche, caldaie a condensazione con valvole termostatiche e coperture re-impermeabilizzate”.

“I lavori Pnrr – ha concluso Manneschi – sono stati portati avanti in collaborazione tra i Comuni del L.O.D.E. e Arezzo casa i quali hanno condiviso opere da realizzare e cronoprogramma. Sono contenta che la collaborazione instaurata abbia portato a un risultato concreto pure ad Arezzo. Costanza e impegno generano questi risultati di cui adesso gli inquilini degli alloggi Erp possono beneficiare”.

(11 giugno 2025)

