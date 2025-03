Mistero Buffo, al via con il capolavoro, di Dario Fo la Primavera Fiesolana 2025

Nell’ottobre del 1969 Dario Fo debuttava con “Mistero Buffo”. Ed è con il capolavoro del futuro premio Nobel e di Franca Rame che sabato 29 marzo prenderà il via l’edizione 2025 della Primavera Fiesolana, festival di musica, teatro, cinema e contaminazioni delle arti, in programma al Teatro di Fiesole, Firenze.

A dare nuova linfa a questo capolavoro del teatro di narrazione è l’attore, drammaturgo e giullare Matthias Martelli, diretto da Eugenio Allegri. Solo in scena, senza trucchi e con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, Matthias Martelli passa in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo, dimostrandone l’infondatezza.

Il “Mistero Buffo” di Eugenio Allegri e Matthias Martelli approda a Fiesole dopo oltre 200 repliche in Italia e nel mondo, da Roma a Londra, da Milano a Bruxelles, passando per Zurigo, Nizza, Monaco di Baviera e Los Angeles.

I biglietti – posti numerati 15/20 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804).

Solo il primo appuntamento di una Primavera Fiesolana che fino al 15 aprile vedrà sul palco del Teatro di Fiesole, tra gli altri, Roberto Cacciapaglia, Paolo Rumiz, Simona Molinari, Roberto Mercadini, l’Architerror Max Adiansi, l’inedita coppia Giulio Wilson & Tonino Carotone. Ottima musica anche sul grande schermo con quattro pellicole che immortalano live passati alla storia, interviste e dietro le quinte.

Primavera Fiesolana si propone come estensione fisica e temporale dell’Estate Fiesolana, il più antico festival all’aperto d’Italia, creando un continuum nell’offerta culturale di Fiesole, tra i borghi più incantevoli e ricchi di storia della Toscana.

Primavera Fiesolana è realizzata con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Fiesole e Fondazione CR Firenze, istituzione filantropica da sempre vicina alla cultura e all’arte del territorio. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli.

Info, programma e prevendite sul sito www.teatrodifiesole.it. Biglietti disponibili anche su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804). Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).

Sabato 29 marzo 2025 – ore 21 – 20/15 euro

Teatro di Fiesole – Largo Piero Farulli, 1 – Fiesole – Firenze

MATTHIAS MARTELLI

Mistero Buffo

Di Dario Fo e Franca Rame

Regia Eugenio Allegri

Aiuto regia Alessia Donadio

Info Primavera Fiesolana 2025

Da 29 marzo al 15 aprile 2025

Teatro di Fiesole – Largo Piero Farulli, 1- Fiesole – Firenze

www.teatrodifiesole.it – info@teatrodifiesole.it

(17 marzo 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata