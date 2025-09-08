“Alla scoperta di Morricone”, a Fiesole il 9 settembre

di Redazione FI

Musica, ovviamente, ma anche parole, suggestioni e performance solistiche per rivivere la magia del cinema e delle colonne sonore composte da Ennio Morricone. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, l’Estate Fiesolana torna a ospitare “Alla scoperta di Morricone”, concerto-spettacolo che martedì 9 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, vedrà protagonista l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno e impreziosita da ospiti illustri.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www.estatefiesolana.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

“Alla scoperta di Morricone” propone pagine note e meno conosciute di Ennio Morricone: opere come “Gli Intoccabili”, “La Califfa” e “Canone Inverso”, vanno ad affiancare brani scritti da Morricone per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, presentati in una raffinata versione sinfonica.

Sul palco si alternano solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello di Ferdinando Vietti e la tromba di Stefano Benedetti. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera, che fa rivivere l’emozione del “Deborah’s Theme” – da “C’era una volta in America” – e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che esegue il solo di “Love Affair”.

Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, è invece l’attore, regista e docente Andrea Bartolomeo.

Cinquecento colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di porre omaggio al maestro.

L’ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo importanti collaborazioni nazionali e internazionali: da Franco Battiato a Giovanni Allevi, da Renato Zero ad Andrea Bocelli, e ancora Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Luis Bacalov, solo per fare qualche nome. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale.

In programma fino al 12 settembre, Estate Fiesolana è organizzata da PRG e Associazione Music Pool unitamente all’Amministrazione Comunale di Fiesole. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana e Ministero della Cultura. In collaborazione con at – autolinee toscane e con il sostegno di Dorin, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Bibi Graetz e Uovo del Casentino.

(8 settembre 2025)

