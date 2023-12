Uccise la moglie e la suocera: condannato all’ergastolo

I fatti nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorsi in un appartamento ad Arezzo in cui viveva con i figli di 16 e 2 anni. L’uomo in preda a furia omicida accoltellò moglie 35enne e la suocera di 76 anni e per quel duplica omicidio è stato ira condannato all’ergastolo.

Lui è Jawad Hicham, 38 anni, marocchino, è riconosciuto colpevole e condannato al massimo della penastato condannato all’ergastolo. Riconosciuta dunque l’impostazione della procura, che aveva chiesto il massimo della pena. “Finalmente quello che avevamo sperato per diversi mesi è stato fatto” è stato il comento del figlio 17enne della coppia che si era detto “sollevato” dopo la sentenza.

(3 dicembre 2023)

