Pratomagno Run 2025: vincono Luigi Pietrini e Paolo Grazzini

Si è disputato questa mattina la 4ª edizione della Pratomagno Run gara di trail nel Pratomagno, dai Prati di Loro alla Croce e ritorno con circa 180 atleti al via tra competitivi e non.

Mattinata iniziata in modo piacevole un po’ di nuvole dal punto di vista meteo , modificata durante la competizione mettendo ad una dura prova atleti ed organizzatori che oltre la fatica anche il vento , la grandine ed il freddo hanno reso più difficile il tutto completando con ottimi risultati sia di partecipazione che tecnico.

Il via è stato dato dal Sindaco di Loro Ciuffenna dai Prati di Loro alle ore 9,10 con gli atleti competitivi che hanno affrontato le asperità del percorso con la soddisfazione di esserci,

In testa subito i 2 protagonisti Pietrini (U.P.Isolotto) e Lablaida (G.S. Maiano) che hanno staccato tutti gli altri fin dalle prime battute, Castro (G.S. Maiano) ,Donati (Trail Running Project) ,Trippi (Ronda Ghibellina) ,Bertelli (Avis Pratovecchio Sisi ,Bigiarini e Bettarelli (U.P.Policiano) mentre in campo femminile Deyanira Rodriguez (U.P.Policiano) con la compagna di squadra Virginia Leonnardi alle prese della 8 km più staccate le altre Federica Vannini (Atletica Castello) Angela Cavigli e Silvia De Rosa.

Alla Croce sempre in testa i 2 fiorentini con ampio margine su tutti gli altri riuscendo ad evitare pioggia e grandine, non il freddo che invece si abbatte sulla Croce del Pratomagno e su tutto il percorso controllato e presidiato ottimamente con atleti ancora in gara e pericolosità aumentata in discesa dovuto al terreno sempre più scivoloso.

Tutto questo in alto mentre al traguardo giungevano gli atleti della 8 km con Virginia Leonardi vittoriosa in 48’54” mentre in campo maschile Paolo Grazzini vinceva giungendo 2° assoluto in 49’14”.

Nella 16,500 km Pietrini stacca il compagno di avventura Lablaida nel finale, andando a vincere con il tempo record 1h12’12” staccando Lablaida di oltre 2’ e Donati 3° posto con una volata finale su Castro staccati di oltre 3’.

In campo femminile Rodriguez vince in 1h32’47” staccando di oltre 4’ Vannini e 9’ Cavigli.

Nella classifica di società ,la U.P.Policiano vince sulla Subbiano Marathon e Pol. Rinascita Montevarchi.

Gli organizzatori sono stati all’altezza della situazione nonostante le precarie condizioni atmosferiche mettendo a dura prova tutta la macchina organizzativa che sotto la pioggia ed il freddo hanno superato a pieni voti la prova.

Prossimo appuntamento del Grand Prix Martedi 12 Agosto presso il Santuario delle Vertighe a Monte San Savino in occasione del 10° Circuito del Santuario.

