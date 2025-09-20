Pubblicità
2 ore fa
Pisa, si scontrano due moto in un parcheggio: morti un 16enne e un 17enne

Un incidente accaduto il 17 settembre, forse frutto di pericolose evoluzioni acrobatiche in un parcheggio che hanno portato allo scontro fra le due donne, ha provocato la morte di due adolescenti di 16 e 17 anni. I fatti in una parcheggio in zona Ikea.

La procura ha aperto un’indagine e la famiglia del 17enne, dopo il nulla osta della procura minorile, ha autorizzato l’espianto degli organi.

Scrivono i media locali che secondo una ricostruzione della polizia municipale i due giovanissimi in sella alle moto stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale della periferia sud quando, le cause sono in corso di accertamento, i due mezzi durante le manovre si sono scontrati frontalmente. Il 17enne è morto quasi subito mercoledì dopo l’impatto, il 16 enne è deceduto 48 ore dopo.

Sotto revisione le immagini delle telecamere della zona.

 

 

(20 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


