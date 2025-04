Il Florence Korea Film Fest annuncia le date dell’edizione 2026: dal 19 al 28 marzo a Firenze

di Redazione Firenze

Il Florence Korea Film Fest, il più importante festival italiano dedicato al cinema sud-coreano, annuncia ufficialmente le nuove date della sua ventiquattresima edizione. L’evento si terrà a Firenze dal 19 al 28 marzo 2026, portando ancora una volta nel cuore della Toscana il meglio della cinematografia coreana contemporanea.

Organizzato da Taegukgi – Toscana Korea Association, con il sostegno di istituzioni pubbliche e partner culturali (tra cui supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, KOFIC – Korean Film Council, Ambasciata della Repubblica di Corea in Italia, Consolato Onorario della Repubblica di Corea in Toscana e Istituto Culturale Coreano di Roma) il festival rappresenta da oltre ventitré anni un ponte tra Italia e Corea del Sud, offrendo una selezione accurata di lungometraggi, corti, documentari e incontri con registi e attori sudcoreani di fama internazionale.

“Siamo entusiasti di poter annunciare le nuove date del Florence Korea Film Fest – dichiara il direttore artistico Riccardo Gelli – Stiamo lavorando a un programma ancora più ricco di anteprime, ospiti speciali e momenti di approfondimento per celebrare la vitalità del cinema coreano in tutte le sue sfaccettature”.

L’edizione 2025, appena conclusa, che ha animato Firenze per dieci giorni all’insegna della cultura e dell’arte coreana, ha riscosso grande successo di pubblico e critica, confermando il festival come punto di riferimento per il cinema asiatico in Italia. Tra i protagonisti di quest’anno: Hwang Jung-min, uno degli attori più amati del grande schermo sudcoreano, noto per le sue interpretazioni intense in film come The Wailing, Ode to My Father e Deliver Us from Evil. L’attore è stato accolto con una standing ovation e ha tenuto un incontro esclusivo con il pubblico fiorentino; Na Hong-jin, regista culto autore di thriller visionari come The Chaser, The Yellow Sea e The Wailing. Durante il festival, ha partecipato a una masterclass molto seguita; Chun Sun-young, tra le nuove voci più promettenti del panorama coreano, ha presentato in anteprima europea il suo ultimo lungometraggio e infine Mowg, celebre compositore e musicista, tra le figure più prolifiche e innovative del cinema asiatico, ha tenuto il concerto di chiusura del festival.

Il programma completo della prossima edizione verrà annunciato nei primi mesi del 2026. Nel frattempo, gli appassionati possono continuare a seguire il festival sui canali ufficiali per non perdere novità e anticipazioni.

(29 aprile 2025)

