Il coraggio di denunciare le ingiustizie: Milena Gabanelli e Francesca Mannocchi alla I edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato (6-8 giugno)

A Seminare Idee Festival Città di Prato (6-8 giugno), il festival di approfondimento e condivisione culturale ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato, due tra le più autorevoli e riconosciute giornaliste del panorama italiano e internazionale, due donne intrepide e temerarie, rifletteranno insieme a noi sul significato della parola Coraggio: il tema della prima edizione del festival.

C’è il coraggio di chi, come Milena Gabanelli, denuncia le ingiustizie che ogni giorno vengono perpetuate all’interno del nostro sistema sociale e che possono avere conseguenze disastrose, soprattutto su quella fetta di popolazione a cui appartengono le categorie più fragili, più deboli. E poi c’è il coraggio di chi, come la reporter Francesca Mannocchi, guarda la guerra negli occhi per denunciarne le atrocità per farsi portavoce delle storie di coloro che la guerra non l’hanno mai voluta, ma che sono costretti a viverla ogni giorno.

Fondamentale per una società più equa è il diritto alla salute, un diritto che si sta progressivamente sgretolando. Le inchieste della giornalista Milena Gabanelli, al centro del libro “Codice Rosso”, scritto con Simona Ravizza, rivelano un aspetto della nostra società che non solo abbiamo intuito, ma che stiamo sperimentando in prima persona. Il nostro sistema sanitario sta per collassare: medici pagati a gettone, liste d’attesa infinite, pronto soccorso in tilt, macchinari obsoleti e personale sanitario ridotto all’osso. Sabato 7 giugno alle ore 17 al Teatro Politeama, Milena Gabanelli, in dialogo con la giornalista Simona Sala denuncerà la situazione sanitaria attuale nell’incontro Ospedali: né pronto, né soccorso.

Milena Gabanelli è una delle più autorevoli e riconosciute giornaliste italiane. Negli anni Novanta ha fatto scuola introducendo il videogiornalismo nel nostro Paese. Nel 1997 ha inventato Report, considerato da pubblico e critica il miglior programma di giornalismo investigativo, di cui è stata autrice e conduttrice fino al 2016. Nel 2018 ha fondato Dataroom la nuova rubrica del Corriere della Sera.

Simona Sala, giornalista, laureata in storia e filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Da maggio 2023 è direttrice di Rai Radio2, dopo aver diretto il Day time della Rai e il Tg3. È stata prima direttrice donna dei Giornali Radio Rai e di Radio1 da dove ha lanciato la campagna europea No women No panel “Senza donne non se ne parla” per l’equa rappresentanza di genere nei panel e nei programmi, adottata in seguito da tutta la Rai e da molte istituzioni italiane. È Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sabato 7 giugno alle ore 19 al Teatro Politeama, la giornalista e reporter Francesca Mannocchi, con Guardare la guerra negli occhi ci porterà oltre la cronaca, per aiutarci a comprendere meglio la guerra e i dilemmi che la contrassegnano, nell’intento di acquisire una nuova consapevolezza, che ogni ostilità, ogni lotta contro gli altri è anche una guerra contro sé stessi. Siamo circondati da conflitti, ne siamo testimoni: l’Ucraina, Gaza, la Siria, la polveriera del Medio Oriente. Ci voleva uno sguardo femminile per raccontare non solo le conquiste, i confini, le battaglie, ma il coraggio di chi, senza averla voluta, è costretto a vivere la guerra. Donne, bambini, sfollati e profughi.

Francesca Mannocchi (Roma, 1981) giornalista e scrittrice italiana, è nota per il suo lavoro come reporter di guerra e per le inchieste su diritti umani, migrazioni e conflitti. Ha collaborato con testate nazionali e internazionali, tra cui L’Espresso, Al Jazeera, The Guardian e BBC. Il suo lavoro sul campo in Siria, Iraq, Libia e Afghanistan le ha permesso di documentare le conseguenze della guerra sulla popolazione civile, in particolare su bambini e rifugiati. Ha ricevuto il Premio Franco Giustolisi Giustizia e Verità nel 2015 con l’inchiesta per LA7 sul traffico di migranti e sulle carceri libiche, il Premiolino nel 2016 e il Premio Ischia internazionale di giornalismo nel 2021. Nel 2021 pubblica Bianco è il colore del danno (Einaudi), memoir in cui racconta l’esperienza della sclerosi multipla. Il suo ultimo libro è Sulla mia terra. Storie di israeliani e palestinesi (De Agostini, 2024).

