Stefano Bollani in concerto a Castelnuovo di Garfagnana per Mont’Alfonso sotto le stelle 2025 

Quando Stefano Bollani sale sul palco, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato: “Piano Solo” è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento. E così sarà sabato 9 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, dove il geniale pianista e compositore approderà nell’ambito di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che per tutto agosto porterà musica, teatro ed eventi nel cuore della Garfagnana.

Al pianoforte, Bollani riesce a creare sempre qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività. Con un unico punto fermo: la grande chimica con il suo pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste.

Musica come enorme gioco da reinventare in continuazione, da solo o con i partner più diversi. Bollani cerca stimoli in tutta la musica del passato ma soprattutto esplora il presente, l’attimo, improvvisando a fianco di grandi artisti e incidendo per le etichette di jazz più prestigiose.

Quando non suona, Bollani scrive libri, inventa spettacoli teatrali e conduce programmi radio e tv: tra le esperienze recenti, la striscia quotidiana preserale “Via dei matti n° zero”, su Rai 3 insieme a Valentina Cenni, giunta alla quinta edizione.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, il festival vedrà ospiti nei prossimi giorni Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi, The Kolors, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero. Programma completo e prevendite sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it.

Info tel. 0583 641007 – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.



Sabato 9 agosto 2025 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

STEFANO BOLLANI

Piano solo

(7 agosto 2025)

