Dimissioni di tre membri della commissione consultiva per il Teatro del Mibact: l’AGIS auspica un clima di distensione e continuità operativa

“L’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) ha appreso delle dimissioni dei tre membri della Commissione consultiva per il teatro al Ministero della Cultura, Alberto Cassani, Carmelo Grassi e Angelo Pastore. Pur nel rispetto delle decisioni individuali, l’Associazione, anche a seguito di un confronto con Federvivo e con le sue associate del settore prosa, confida nel fatto che si possa ristabilire quanto prima un clima di distensione e collaborazione, nell’interesse di tutto il settore”.

Lo scrive una nota.

“Inoltre”, continua la nota, “AGIS esprime forte preoccupazione per il clima che si è determinato e per l’inasprimento dei toni che pregiudica la serenità dei lavori della Commissione e auspica che tale situazione non comprometta l’iter di definizione e assegnazione dei contributi destinati allo spettacolo dal vivo, fondamentale per la programmazione e la stabilità delle imprese culturali”.

I tre dimissionari, come da informazioni di alcuni quotidiani, denunciano “l’impossibilità di costruire, all’interno della commissione, un percorso condiviso ed equilibrato nella valutazione dei vari organismi teatrali richiedenti”; terreno di scontro, in particolare, “la scelta della maggioranza della commissione di voler declassare la Fondazione teatro nazionale della Toscana sulla base di motivazioni pretestuose, ci trova assolutamente contrari e rende impossibile la prosecuzione del lavoro”.

(19 giugno 2025)

