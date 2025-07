Colors4Palestine, Grida di colore per Gaza. Artisti contro il genocidio

di Redazione Livorno

Il progetto “Colors4Palestine” è nato da un’idea di Daniele Caluri, come iniziativa di protesta volta a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla situazione in corso nella Striscia di Gaza, che definire drammatica è fare esercizio di pallido eufemismo.

L’idea iniziale prevedeva di realizzare disegni, dediche e quant’altro venisse richiesto all’autore in diverse occasioni fieristiche, utilizzando solo il bianco, il nero, il rosso e il verde: i quattro colori della bandiera palestinese. In questo modo le persone coinvolte, pur in un contesto di svago, sarebbero dovute giocoforza venire in contatto con la questione, innescando una riflessione in proposito.

Poi, anche per non circoscrivere l’operazione a un solo autore e provare ad ampliare l’effetto, Caluri ha esteso l’invito ai suoi colleghi e, più in generale, a tutti coloro che volessero contribuire con un loro elaborato. È così che in pochissimi giorni, sui profili social personali dell’autore e su pagine Facebook e Instagram dedicate, sono arrivate tantissime adesioni provenienti dagli ambiti più disparati: molti autori di fumetto, ma anche insegnanti, architetti, ceramisti, incisori, metalmeccanici, perfino musicisti.

Ad oggi, l’arrivo dei contributi è ancora in corso e conta più di 90 opere, fra le quali alcune realizzate dai nomi più noti e prestigiosi del settore del fumetto internazionale: Carmine Di Giandomenico Bruno Cannucciari, Alberto Pagliaro, Federico Bertolucci, Federico Maria Sardelli, solo per fare alcuni nomi. La raccolta avviene senza una gerarchia precisa dettata dalla maggiore o minore notorietà dell’autore, ma come un grido collettivo in cui convivono professionisti dell’immagine e non, uniti dallo sdegno e dall’urgenza di denunciare una situazione umanitaria insostenibile.

Il progetto seguito da Francesca Ricci per la sua realizzazione in collaborazione con ANPI Livorno ha l’intento di continuare a porre l’attenzione sulla questione palestinese finché il massacro in corso non abbia fine, e contrastare la sua sparizione dai media principali perché eclissata da altri eventi, comunque di risonanza mondiale.

Con il patrocinio e il contributo del Comune di Livorno e il sostegno di Fondazione Lem.

(29 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata