Chiusa la campagna elettorale del PD Livorno con il candidato Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Emiliano Fossi e Laura Boldrini a sostegno di Franchi, Grieco e Bonciani

di D.S.

Si terrà, venerdì 10 ottobre alle ore 21.00, presso la sala conferenze, via san Giovanni 19, del Palazzo del Portuale di Livorno, la chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico per le elezioni regionali toscane del 12 (ore 7/23) e 13 (ore 7/15) ottobre.

All’incontro interverranno il candidato Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il Segretario del PD Toscana Emiliano Fossi e la Parlamentare Laura Boldrini.

Saranno presenti anche il Segretario della Federazione PD Livorno, Alessandro Franchi, Cristina Grieco e Barbara Bonciani, candidati consiglieri regionali della circoscrizione di Livorno. Ricordiamo che è possibile esprimere due preferenze della stessa lista, un uomo e una donna.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Luca Salvetti e dall’introduzione del segretario del PD Unione Comunale di Livorno, Alberto Brilli.

Spazio sarà dedicato al nostro programma elettorale “La Toscana per te”, che non rappresenta soltanto uno slogan, ma la sintesi di una visione concreta: una Toscana che mette le persone e i territori al centro, che non lascia indietro nessuno e che accompagna ciascuno in ogni fase della vita, con politiche attente, inclusive e vicine ai bisogni reali delle comunità. Il programma elettorale è disponibile sul sito www.pdtoscana.it/la-toscana-per-te.

Con questo appuntamento, il Partito Democratico conclude ufficialmente la propria campagna nella città labronica, puntando a rafforzare il legame con il territorio e a mobilitare gli elettori in vista del voto del prossimo fine settimana. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le cittadine.

(10 ottobre 2025)

