PubblicitàMelluso FW 25
36.3 C
Roma
34.4 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

2 ore fa
HomeLivornoLivorno città che legge ha ottenuto un importante riconoscimento nazionale 

Livorno città che legge ha ottenuto un importante riconoscimento nazionale 

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Argentario, contenuto l’incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di bonifica

Livorno conquista il terzo posto nella graduatoria nazionale stilata dal Centro per il libro e la lettura (istituto che fa capo al MiC) nell’ambito del bando Città che Legge 2024.
Il progetto La biblioteca va in città: la lettura approda da te proposto dal Comune di Livorno è rientrato infatti fra i progetti meritevoli del finanziamento ministeriale, ottenendo l’intero importo richiesto (70mila euro). 

Questo importante risultato è il riconoscimento di un percorso iniziato lo scorso anno con l’approvazione del Patto per la lettura della Città di Livorno e il conseguente ottenimento, per la prima volta per Livorno, della qualifica “Città che Legge” per il triennio 2024-2026.
La proposta progettuale, che sarà attuata nei prossimi 12 mesi, mira a coinvolgere capillarmente tutte le fasce della popolazione nei progetti di diffusione del libro e della lettura, dai piccolissimi agli anziani, per realizzare una strategia coordinata che possa rendere concreto il valore culturale e sociale della lettura.

“Un riconoscimento – dichiara l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – che va oltre il contributo economico: è un segnale forte di fiducia nei confronti di un modello di promozione culturale inclusiva, diffusa e partecipata, che coinvolge scuole, enti, associazioni e cittadini. La lettura, per noi, non è solo un’attività culturale, ma uno strumento di coesione sociale, di crescita personale e di cittadinanza attiva”.

L’Amministrazione comunale, condividendo pienamente gli obiettivi del Centro per il libro e la lettura, sostiene la crescita socio-culturale della propria comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. La qualifica ottenuta e il successivo finanziamento arrivano a rafforzare una già importante programmazione portata avanti dal Comune per la promozione della lettura tramite le proprie biblioteche, e che vedrà potenziato il coinvolgimento attivo di istituzioni scolastiche, enti ed associazioni presenti sul territorio locale, già firmatari del Patto per la Lettura.

 

 

(11 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Argentario, contenuto l’incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di bonifica
Firenze
cielo sereno
37.5 ° C
38.4 °
36.4 °
32 %
5.7kmh
0 %
Lun
38 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
38 °
Ven
35 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Argentario, contenuto l’incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di...

Notizie

Mezzo milione di euro per fare ricerca sulla parità di genere

Notizie