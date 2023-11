Viareggio, tante donne, uomini e giovani per dire NO alla violenza contro le donne

Molto partecipata la manifestazione organizzata a Viareggio per dire NO alla violenza contro le Donne. Non una di Meno, Casa delle Donne e nemmeno una bandiera di partito. Come era giusto. Diverse centinaia di persone, sorrisi, donne e uomini, giovani uomini - molti, e fa piacere - giovani donne, adolescenti in gran numero. E un vento gelido. E la marcia allegra e gioiosa mentre tutta Italia, da Milano a Roma, decide di manifestare. Le donne sono civiltà, amore, portatrici di pace. Basta con la violenza.