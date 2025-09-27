Viareggio al Monaco Yacht Show

Dal 24 al 27 settembre, nella prestigiosa cornice di Port Hercule a Montecarlo, Viareggio ha partecipato al Monaco Yacht Show, uno degli eventi più importanti del panorama nautico internazionale. Per il secondo anno il Comune di Viareggio, in sinergia con Navigo, sarà presente con uno spazio espositivo di 30 metri quadrati, condividendo la banchina con oltre 550 aziende selezionate che incarnano l’eccellenza e l’innovazione della nautica da diporto.

La notizia è pubblicata senza i toni entusiastici e celebrativi del comunicato stampa inviato in redazione, francamente fuori luogo per un testata giornalistica e più adatta a certa propaganda da comunicato commerciale (che peraltro sarebbe sottoposto a tariffa pubblicitaria nel caso la sua pubblicazione fosse accettato).

(27 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





