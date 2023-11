Apple, Microsoft e Amazon sono i tre brand d’eccellenza nella classifica stilata da Interbrand nota come Best Global Brands 2023. La ricerca rivela quali sono i cento marchi più ricchi dell’universo economico mondiale il cui valore complessivo, per il 2023, è pari a 3,3 trilioni di dollari cresciuto del 5,7%, rispetto al 2022. Secondo l’analisi “molti dei principali […]