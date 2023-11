Morto Roberto Nistri, editore di Controradio e fondatore del Tenax

“Una perdita per tutta la comunità fiorentina e per la cultura d’avanguardia del capoluogo toscano, al cui sviluppo Roberto aveva contribuito con la passione che metteva in ogni attività”. Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Toscana Eugenio Giani per la scomparsa improvvisa di Roberto Nistri, editore di Controradio e fondatore dello storico locale fiorentino Tenax.

Roberto Nistri è morto, come informa Controradio, martedì 21 novembre, dopo una breve malattia. Aveva 69 anni. Il presidente della Toscana: “Una grave perdita. Ci mancherà la sua passione”.

(21 novembre 2023)

