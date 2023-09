Lo scrittore Marco Bardini ospite della rassegna “La bella estate. I mestieri del cinema”

Marco Bardini e il suo libro Boccaccio Pop, Usi riusi e abusi del Decameron nella contemporaneità, edito da ETS, sono i protagonisti dell’ultimo incontro de La Bella Estate 2023.

Insegnante di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Pisa e autore di volumi che affrontano il rapporto fra la letteratura e il cinema, Bardini in questo incontro, che si terrà domani, martedì 5 settembre alle ore 18.30 nel parco di Villa Maria, parlerà di Giovanni Boccaccio e di come le sue opere sono state recepite e utilizzate nel cinema. In particolare, insieme a Elisa Vivaldi, cultore della materia dell’Università di Pisa, affronterà il tema del Decameron di Pier Paolo Pasolini.

Film del 1971, vincitore dell’Orso d’argento al Festival del cinema di Berlino, fu pensato come «un film sul popolo e di popolo, ma anche per il popolo», citando il regista, ma ebbe diversi problemi con la censura che sequestrò e dissequestrò il film e aprì anche un processo.

A concludere l’incontro la degustazione a cura di Fisar Livorno, «Aspettando MarediVino» gentilmente offerta dall’azienda agricola “La Tanna”. Situata sulle colline livornesi, nel comune di Collesalvetti, a pochi chilometri dal mare, l’azienda si tramanda di generazioni dal 1960. Le varietà coltivate sono Merlot, Cabernet Franc e Syrah per i rossi, e Fiano, Viogner e Vermentino per i bianchi.

L’iniziativa è promossa da Comune di Livorno – Biblioteca Labronica e realizzata da Cooperativa Itinera in collaborazione con La Feltrinelli Livorno e Fisar Livorno con la partecipazione di MarediVino e la cantina La Tanna.

L’incontro ha inizio alle 18.30 ed è a ingresso libero.

(4 settembre 20239

