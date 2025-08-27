Livorno Music Festival, il 28 agosto concerto di Andrea Dieci

Alla Biblioteca dei Bottini dell’Olio, un raffinato viaggio nella letteratura chitarristica del Novecento. Il celebre Andrea Dieci, affiancato dal giovane talento del LMF Filippo Taroni, interpreta pagine d’autore di Villa-Lobos, Tansman e Castelnuovo-Tedesco. Dalle danze brasiliane della Suite Populaire Brésilienne ai contrasti stilistici della Cavatina, fino al brillante Omaggio a Boccherini e al dialogo tra due chitarre nel Preludio e Fuga, il concerto celebra la ricchezza timbrica e poetica della chitarra. Una serata intima e luminosa, dedicata all’eleganza del suono e alla sensibilità interpretativa.

Programma:

Heitor Villa-Lobos, Suite Populaire Brésilienne (Mazurka-Chôro, Schottish-Chôro, Valsa-Chôro, Gavotta-Chôro) per chitarra;

Alexandre Tansman, Cavatina (Preludio, Sarabande, Scherzino, Barcarole, Danza Pomposa) per chitarra;

Mario Castelnuovo-Tedesco, Preludio e Fuga in mi maggiore per due chitarre;

Mario Castelnuovo-Tedesco, Sonata Omaggio a Boccherini (Allegro con spirito, Andantino quasi canzone, Tempo di Minuetto, Vivo ed energico) per chitarra; Artisti:

rsAndrea Dieci, chitarra

Giovani talenti del LMF

Filippo Taroni, chitarra

(27 agosto 2025)

