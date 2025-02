La Croazia aderisce all’Istituto Universitario Europeo

di Redazione Firenze

L’Istituto universitario europeo (IUE) è pronto ad accogliere la Croazia come 24° Stato membro, dopo la ratifica della Convenzione IUE da parte del Parlamento croato questo mese. Anche gli studenti croati potranno iscriversi ai programmi di dottorato dell’IUE in Economia, Storia, Diritto e Scienze politiche e sociali.

La Croazia è l’ultimo paese in ordine di tempo ad aderire all’IUE, dopo la Slovacchia nel 2019. Questo nuovo ingresso è frutto degli sforzi che l’Istituto sta portando avanti per ampliare il numero dei propri membri, coinvolgendo quegli Stati che hanno aderito all’Unione Europea più di recente. Sono in corso discussioni con altri paesi dell’UE che non sono ancora membri dell’Istituto, ovvero Repubblica Ceca, Ungheria e Lituania.

L’Istituto universitario europeo è lieto di accogliere la Croazia come stato membro e di rafforzare i suoi legami con le istituzioni accademiche croate.

“In un momento in cui l’Europa e i suoi valori sono minacciati, l’adesione di un nuovo membro all’interno dell’IUE dà speranza e ottimismo” – ha dichiarato Patrizia Nanz, Presidente dell’Istituto universitario europeo – “Sono lieta di dare il benvenuto alla Croazia e ai suoi ricercatori e accademici nella nostra comunità. Studiosi dei nostri Stati membri, e non solo, contribuiranno insieme a definire il futuro dell’Europa attraverso una ricerca di alto livello e un dialogo aperto con la politica e la società”.

Ogni ricercatore all’IUE riceve una borsa di studio, finanziata per i primi tre anni dal proprio Stato membro e per l’ultimo anno direttamente dall’Istituto. Inoltre i cittadini croati potranno anche postulare per lavorare nell’amministrazione dell’Istituto.

Radovan Fuchs, Ministro della Scienza e dell’Istruzione della Croazia, visiterà la sede dell’Istituto universitario europeo a Firenze lunedì 3 marzo. “Con l’adesione a questa prestigiosa istituzione offriamo a studenti, ricercatori e studiosi croati accesso a un ambiente accademico eccellente, promuoviamo la collaborazione internazionale e rafforziamo il nostro ruolo ad un livello ancora più alto in contesti come istruzione e ricerca in Europa”, ha dichiarato Fuchs. “Questa adesione aprirà agli accademici croati nuove opportunità di confrontarsi con ricerca all’avanguardia, partecipare a progetti interdisciplinari e contribuire ad affrontare le sfide globali. Inoltre, rafforza il nostro impegno verso i valori europei di eccellenza, innovazione e condivisione delle conoscenze”.

Entrare tra i membri dell’IUE significa anche investire nel trasferimento di standards scientifici internazionali nei sistemi della ricerca e dell’istruzione nazionali e nella formazione dei futuri leader europei, per potenziare le competenze dei professionisti che operano nella pubblica amministrazione. In qualità di Stato membro dell’IUE, la Croazia parteciperà al dibattito sul futuro dell’Europa, guidato da una ricerca di livello mondiale che riunirà accademici, funzionari, politici e altri attori sociali.

In qualità di Stato membro, la Croazia farà parte del Consiglio Superiore, il più importante organo di governo dell’IUE, e contribuirà a ricerca e istruzione superiore che faranno progredire il patrimonio culturale e scientifico dell’Europa, come indicato nella missione della Convenzione IUE. L’adesione della Croazia all’IUE sarà ufficialmente ratificata dal Consiglio Superiore dell’IUE a giugno 2025.

(28 febbraio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata