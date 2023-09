Collezioni Luporini: la giunta viareggina approva la delibera d’acquisto

Passi avanti per la costituzione della Collezione Luporini all’interno della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Viani di Viareggio: la Giunta comunale ha infatti deliberato di acquistare un patrimonio di oltre 160 opere, per un investimento di 225mila euro, che saranno messe in mostra non appena terminati i lavori di ristrutturazione e restauro del palazzo delle Muse che ospita la Galleria.

L’accordo è stato raggiunto con il prof. Adriano Primo Baldi, detentore unico dell’opera di Luporini, per un totale di 82 dipinti, 15 tecniche miste, 30 litografie, 4 ceramiche e 31 manifesti, per un valore complessivo pari a € 2.198.780,00. I contatti con il professore sono andati avanti fino alla proposta di acquisto, pervenuta al Comune nell’agosto scorso, nella quale Baldi precisa le motivazioni per le quali propone un compenso di 225mila euro, molto al di sotto del valore reale della collezione: “Tenendo presente – scrive – che Viareggio è la città di Luporini e che si tratta di un artista importante sul piano locale e nazionale, e che la mia intenzione è di cedere, affinché diventi patrimonio pubblico, tutte le opere in mio possesso alla Sua città, allo stesso costo da me pagato”.

Alla proposta, che l’Amministrazione ha ritenuto di accettare, è allegato l’elenco delle opere con la certificazione di autenticità firmata dall’artista Sandro Luporini. Prossimo step, la stipula del contratto da parte del Segretario Generale, dopo di che le opere saranno inventariate ed entreranno a far parte dei beni culturali della Città di Viareggio.

Il Maestro Sandro Luporini (Viareggio, 12 luglio 1930) pittore, paroliere e scrittore italiano, appartenente al movimento della Metacosa, per oltre trenta anni, è noto anche per avere collaborato alla scrittura delle canzoni e dei testi degli spettacoli del teatro-canzone messi in scena da Giorgio Gaber.

(4 settembre 2023)

