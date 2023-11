Apple, Microsoft e Amazon al top della classifica dei marchi globali

Apple, Microsoft e Amazon sono i tre brand d’eccellenza nella classifica stilata da Interbrand nota come Best Global Brands 2023. La ricerca rivela quali sono i cento marchi più ricchi dell’universo economico mondiale il cui valore complessivo, per il 2023, è pari a 3,3 trilioni di dollari cresciuto del 5,7%, rispetto al 2022.

Secondo l’analisi “molti dei principali brand globali della top 100 sono in stagnazione o in rallentamento” ma rimangono comunque molto più ricchi di molti paesi il cui PIL nemmeno impensierisce le cifre sfiorate da queste cento aziende. Marchi d’alta gamma italiani presenti in classifica? I soliti: Ferrari, Gucci e Prada.

(21 novembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata