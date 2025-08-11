Il presidente Giani il 12 agosto a Sant’Anna di Stazzema

di Redazione Toscana

Ci sarà anche il presidente della Toscana Eugenio Giani alla commerazione in ricordo della strage nazifascista di Sant’Anna di Stazzema in programma martedì 12 agosto 2025 dalle nove di mattina sulla montagna che si affaccia sul mare della Versilia dove ottantuno anni fa soldati tedeschi, con la complicità di alcuni fasciti italiani, massacrarono e uccisero chiunque e ovunque senza pietà: 560 vittime inermi, sterminate con le raffiche delle mitragliatrici, con colpi di pistola a bruciapelo, con i lanciafiamme, inferiendo sui corpi dei bambini come al tiro al piattello e sulle donne in dolce attesa.

Un vero eccidio pianificato a tavolino.

Il presidente Giani interverrà dall’ossario attorno alle 10.45, dove parleranno anche il sindaco Maurizio Verona, il presidente dell’associazione “Martiri di Sant’Anna” Umberto Mancini e la sindaca di Genova Silvia Salis a cui è affidata quest’anno l’orazione ufficiale.

