Pinkriot Arcigay Pisa si mobilita per il referendum dell’8 e 9 giugno: “Partecipare e votare SÌ ai 5 quesiti”

Pinkriot Arcigay Pisa invita la comunità LGBTQIA+ e tutte le persone alleate a partecipare con convinzione al referendum che si terrà sabato 8 e domenica 9 giugno, sostenendo con forza il voto positivo (SÌ) su tutti e cinque i quesiti relativi ai diritti sul lavoro e alla cittadinanza.

Partecipare al referendum e votare cinque volte SÌ rappresenta un’occasione fondamentale per incidere concretamente sulla vita democratica e sociale del Paese. Questo momento assume particolare importanza per tutte le persone che vivono condizioni di marginalizzazione e vulnerabilità, come spesso avviene per la comunità LGBTQIA+. Votare è un diritto che permette di incidere sulle condizioni di vita e di lavoro della nostra comunità e della società tutta.

“Per le persone marginalizzate, il voto rappresenta un momento fondamentale di partecipazione democratica. Tuttavia, siamo consapevoli che per molte persone LGBTQIA+, specialmente per persone trans* o non binarie che devono presentare documenti incongruenti con la propria identità, questo momento può essere causa di forte disagio» spiega Junio Aglioti Colombini, presidente di Pinkriot Arcigay Pisa «Non è accettabile che la responsabilità di affrontare queste difficoltà sia lasciata alle singole persone. Come comunità abbiamo il dovere di favorire condizioni che rendano il voto un’esperienza inclusiva e piena. Un impegno che, in primo luogo, dovrebbe essere garantito dalle istituzioni democratiche del paese. La democrazia si misura anche in questo”.

PERCHÉ VOTIAMO SÌ AI QUESITI SUL LAVORO

I primi quattro quesiti referendari, proposti dalla CGIL e sostenuti da oltre quattro milioni di firme, si concentrano sulla tutela dei diritti e della sicurezza sul lavoro. I quesiti riguardano:

Ripristino del reintegro sul posto di lavoro per licenziamenti illegittimi. Rimozione dei limiti ai risarcimenti per licenziamenti ingiusti. Reintroduzione dell’obbligo di motivazione per i contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi. Estensione della responsabilità sugli infortuni anche alle aziende committenti degli appalti.

Questi temi coinvolgono direttamente la comunità LGBTQIA+, che secondo studi e rapporti istituzionali, come quello recentemente pubblicato da EU-OSHA e FRA, risulta maggiormente esposta a precarietà lavorativa e discriminazioni sul luogo di lavoro. Per molte persone queer, infatti, l’accesso a un lavoro sicuro e stabile rappresenta uno strumento indispensabile per emanciparsi da contesti – spesso familiari – discriminanti o oppressivi.

PERCHÉ VOTIAMO SÌ AL REFERENDUM SULLA CITTADINANZA

Pinkriot Arcigay Pisa sostiene con forza il referendum sulla cittadinanza, per garantire un accesso più semplice e veloce alla cittadinanza italiana alle persone che da anni vivono e crescono in Italia. Molte di queste persone sono parte della comunità LGBTQIA+, spesso razzializzate o con background migratorio, e affrontano una doppia marginalizzazione: sia quella derivante da orientamento sessuale e identità di genere, sia quella causata dalle discriminazioni razziali e culturali.

Essere cittadinɜ significherebbe partecipare pienamente alla vita democratica e sociale, lavorare senza permessi precari, avere tutele legali, accesso al voto e la possibilità concreta di costruire il proprio futuro, qui dove lo hanno progettato.

Pinkriot Arcigay Pisa fa parte del comitato locale della rete “Referendum di cittadinanza” di Pisa (https://www.instagram.com/referendumcittadinanzapisa/).

IL VOTO DELLE PERSONE TRANS* E NON BINARIE

Pinkriot Arcigay Pisa si impegna inoltre a facilitare l’esperienza del voto per persone trans* e non binarie offrendo consigli pratici e strumenti utili per affrontare il momento dell’identificazione ai seggi con serenità. Questi consigli sono rivolti anche alle persone alleate e allɜ operatorɜ dei seggi elettorali, con l’obiettivo di creare un clima inclusivo e accogliente durante le votazioni. Tutte le indicazioni sono contenute sul nostro sito.

EVENTO PUBBLICO: APERISÌ – PERSONE LGBTQIA+ AL VOTO

Pinkriot Arcigay Pisa, in collaborazione con il Circolo ARCI Alhambra, organizza un evento di approfondimento e sensibilizzazione martedì 3 giugno, dalle 19:30 alle 21:00 presso il Circolo ARCI Alhambra (Via Enrico Fermi 27, Pisa). Sarà un’occasione per discutere insieme dell’importanza dei referendum, comprendere meglio le difficoltà che molte persone LGBTQIA+ vivono nel momento del voto, e condividere buone pratiche per garantire un’esperienza più serena e inclusiva.

Durante la serata sarà inoltre distribuito il “biglietto da visita T*”, uno strumento utile per facilitare discretamente l’identificazione al seggio per le persone trans* e non binarie con documenti non rettificati.

Maggiori informazioni sull’evento: https://www.pinkriot.it/aperisi-persone-lgbtqia-al-voto/.

Per ulteriori informazioni sul perché dei nostri SÌ e sulle buone pratiche per il voto delle persone LGBTQIA+, consulta la nostra pagina di approfondimento: https://www.pinkriot.it/pinkriot-sostiene-5-si-al-referendum/.

(3 giugno 2025)

