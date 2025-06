Silenzi, voci. “Come nasce il destino” e “Atto d’accusa” mercoledì 4 giugno in sala Pegaso

di Redazione Toscana

Nei rapporti affettivi, specie in quelli famigliari, i momenti che restano silenziosi, omessi e taciuti sono spesso la parte più importante di un legame che trova raramente la voce per esprimersi con la necessaria sincerità e nei momenti giusti. Il non detto resta per riempire il dopo, quando le cose assumono una prospettiva diversa e non c’è più il timore di ferire o offendere chi ami o hai amato.

Di questo e molto altro parlano le pagine dei libri “Come nasce il Destino” e “Atto d’accusa. Dovevo dirtelo mamma” scritti da Loris Pinzani, psicoterapeuta e scrittore, che verranno presentati mercoledì 4 giugno a Firenze alle 18 nella sede della Giunta regionale toscana dall’autore assieme al presidente Eugenio Giani, lo psicologo Igino Canestri ed il sociologo Sandro Landucci.

(3 giugno 2025)

