Firenze, 91 enne preso a pugni in strada. Nessuno interviene

E’ stato aggredito e preso a pugni per un orologio d’oro che portava al polso. Lui è un 91enne, ex campione di atletica leggera, aggredito di fronte ai passanti che si sono guardati bene dall’intervenire. L’uomo stava rientrando a casa in centro storico a Firenze.

Per fortuna non tutti sono portatori di indifferenza, salvo poi dare la colpa agli altri, e il proprietario di un hotel e un ristoratore hanno fornito al 91enne i video e una testimonianza che hanno aiutato la squadra mobile e chiudere le indagini in tre giorni e ad arrestare il colpevole. Il Corriere Fiorentino pubblica il video, insieme alla solita distinzione tra stranieri buoni e cattivi, in linea con il finto buonismo di questo paese.

(12 ottobre 2023)

