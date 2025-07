Senza memoria non siamo niente: un viaggio nei ricordi dell’adolescenza a bordo di un autobus

Ultimo appuntamento con la terza edizione di 12X12, il progetto fotografico promosso da Cortona On The Move e at – autolinee toscane. Protagonista di questo mese è Silvia Berlingozzi, giovane fotografa specializzata in fotografia documentaria, attiva in Italia e all’estero. La tutor è Camilla Miliani.

Con il progetto “Senza memoria non siamo niente”, Berlingozzi ci accompagna in un viaggio intimo e nostalgico nei luoghi e nei ricordi dell’adolescenza, offrendo uno sguardo personale e toccante sulla memoria e sul tempo che passa. La memoria visiva dell’artista si attiva a partire da una serie di fotografie scattate in adolescenza sugli autobus. Vent’anni dopo, la fotografa ripercorre quelle stesse tratte a bordo dei bus di linea, osservando con occhi diversi i luoghi che hanno segnato gli spostamenti – e i legami – di un gruppo di amici di paese. È un pellegrinaggio personale che affronta con la fotografia attuale: i volti degli amici sono ora assenti, ma presenti nei ricordi. La narrazione si trasforma: sul bus c’è solo lei, con il proprio bagaglio e una memoria che, ancora una volta, prende forma e si fa immagine.

“La fotografia ci concede la possibilità di rivivere momenti dimenticati. Guardare una vecchia immagine ci dona l’opportunità di tornare dentro un momento, restituire temporalità a dei fatti, rivivere sensazioni e sorridere ascoltando una nostalgia sognante” commenta la fotografa.

Silvia Berlingozzi nasce nella provincia aretina e cresce circondata da fotografie, spesso scattate dai suoi genitori. A 16 anni parte per la sua prima esperienza di volontariato in Tanzania, portando con sé la macchina fotografica del padre: da allora non ha mai smesso di fotografare.

Il fotoreportage diventa il suo linguaggio privilegiato, che utilizza per raccontare popoli, culture, usanze lontane dai riflettori dell’attualità. Collabora da anni con ONG e onlus in ambito umanitario e, negli ultimi tempi, si dedica anche a progetti autobiografici, approfondendo il potere terapeutico e analitico della fotografia nella ricostruzione della propria storia.

Gli scatti di Silvia Berlingozzi sono pubblicati a partire da oggi sul profilo Instagram @at_toscana.

Impatti è il titolo della nuova open call per la IV edizione di 12X12. Come l’uomo influenza e trasforma il territorio e la società è il tema che sarà sviluppato nella prossima edizione curata da Simone Donati, tra i fondatori del collettivo TerraProject, che dal 2006 si occupa di tematiche sociali, politiche e ambientali.

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move si svolge dal 2011 in Toscana a Cortona, in provincia di Arezzo. Protagonista della produzione fotografica a livello internazionale, il festival è un riferimento per fotografi, curatori, autori, critici, oltre che per il pubblico. A ogni edizione Cortona On The Move porta avanti una ricerca sull’evoluzione del linguaggio fotografico e privilegia sempre più̀ la produzione e la realizzazione di contenuti originali e inediti. La 15ª edizione del festival si terrà a Cortona dal 17 luglio fino al 2 novembre 2025. Cortona On The Move nasce ed è prodotto da Associazione Culturale ONTHEMOVE, il cui obiettivo è diffondere e promuovere la fotografia contemporanea. cortonaonthemove.com.

at – autolinee toscane dal 1° novembre 2021 gestisce il trasporto pubblico locale su gomma della Regione Toscana. Uno degli obiettivi di at – autolinee toscane è quello di coinvolgere la comunità degli utenti e far cambiare la percezione del trasporto pubblico, grazie anche alla collaborazione con realtà artistiche che poco hanno a che fare con il servizio dal punto di vista tecnico, ma che possono dare un punto di vista inedito a questo racconto. at-bus.it/it

(14 luglio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata