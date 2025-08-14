Il 15 agosto concerto di inaugurazione della quindicesima edizione del Livorno Music Festival

In un’atmosfera evocativa e potente, l’Alexian Group guidato da Santino Spinelli porta in scena la profonda ricchezza della cultura romaní, con un programma che intreccia brani originali e melodie tradizionali. Un percorso musicale e canoro nella lingua dei Rom italiani di antico insediamento, per un viaggio ideale attraverso l’intimità di un’arte assolutamente originale, in cui suoni, parole e colori rievocano le radici di un popolo millenario, caratterizzato da tante sfumature e intensissime emozioni. Dalla spiritualità di Romano Dives alla celebre Gelem Gelem, dalle danze zigane al Minor Swing di Django Reinhardt, fino alle rielaborazioni da Bizet, il concerto è un omaggio vibrante alle radici, alla memoria e alla dignità di un popolo. Una serata intensa, dedicata alla bellezza della diversità e al ricordo del Samudaripen (sterminio in lingua rom).
Programma:
Santino Spinelli, Romano Dives;
Santino Spinelli, Paquito;
Esam Redžepova, Ćhajurije śukarije;
Django Reinhardt, Minor Swing;
Santino Spinelli, Romanó bravalipé;
George Bizet arr. Santino Spinelli, Habanera Romaní;
Santino Spinelli, Murdevel Mèngre;
Tradizionale, Dance Tsigane;
Santino Spinelli, Danza Romani;
Žarko Jovanović arr. Santino Spinelli, Gelem Gelem;
Tradizionale Erdelezi.
Alexian Group
Alexian Santino Spinelli, voce e fisarmonica
Evedise Spinelli, arpa e canto rom
David Perpetuini, clarinetto e sax soprano
Gualtiero Lamagna, chitarra e bouzuki
Davide Chiarelli, percussioni
Corisonqo, danzatrice
(14 agosto 2025)
