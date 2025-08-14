Skin sinistra
Skin destra
Banner top
Pubblicità
26.1 C
Roma
28 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

2 ore fa
HomeCopertina LivornoIl 15 agosto concerto di inaugurazione della quindicesima edizione del Livorno Music...

Il 15 agosto concerto di inaugurazione della quindicesima edizione del Livorno Music Festival

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Grosseto, rogo vicino alla ferrovia. Circolazione ripresa nella notte

In un’atmosfera evocativa e potente, l’Alexian Group guidato da Santino Spinelli porta in scena la profonda ricchezza della cultura romaní, con un programma che intreccia brani originali e melodie tradizionali. Un percorso musicale e canoro nella lingua dei Rom italiani di antico insediamento, per un viaggio ideale attraverso l’intimità di un’arte assolutamente originale, in cui suoni, parole e colori rievocano le radici di un popolo millenario, caratterizzato da tante sfumature e intensissime emozioni. Dalla spiritualità di Romano Dives alla celebre Gelem Gelem, dalle danze zigane al Minor Swing di Django Reinhardt, fino alle rielaborazioni da Bizet, il concerto è un omaggio vibrante alle radici, alla memoria e alla dignità di un popolo. Una serata intensa, dedicata alla bellezza della diversità e al ricordo del Samudaripen (sterminio in lingua rom).

Programma:
Santino Spinelli, Romano Dives;
Santino Spinelli, Paquito;
Esam Redžepova, Ćhajurije śukarije;
Django Reinhardt, Minor Swing;
Santino Spinelli, Romanó bravalipé;
George Bizet arr. Santino Spinelli, Habanera Romaní;
Santino Spinelli, Murdevel Mèngre;
Tradizionale, Dance Tsigane;
Santino Spinelli, Danza Romani;
Žarko Jovanović arr. Santino Spinelli, Gelem Gelem;
Tradizionale Erdelezi. 

Alexian Group
Alexian Santino Spinelli, voce e fisarmonica
Evedise Spinelli, arpa e canto rom
David Perpetuini, clarinetto e sax soprano
Gualtiero Lamagna, chitarra e bouzuki
Davide Chiarelli, percussioni
Corisonqo, danzatrice

Informazioni: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp e SMS +393284799974.

 

 

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Grosseto, rogo vicino alla ferrovia. Circolazione ripresa nella notte
Firenze
nubi sparse
25.3 ° C
27.9 °
24.3 °
66 %
1kmh
79 %
Gio
33 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
38 °
Lun
36 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Grosseto, rogo vicino alla ferrovia. Circolazione ripresa nella notte

Cronaca Firenze & Toscana

Contributi alle imprese, nuove linee guida per i bandi

Notizie