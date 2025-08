Dante, ironia e divertimento: Maurizio Lastrico  a Mont’Alfonso sotto le stelle 2025

Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento. L’attore e stand up comedian Maurizio Lastrico sarà in scena sabato 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con il nuovo, esilarante, spettacolo “Sul lastrico”, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle 2025.

Chiunque conosca Maurizio Lastrico associa i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistato il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare.

In questo nuovo show ci parla della sua vita e della sua carriera, giocando ancora con i versi del Sommo Poeta e interagendo con il pubblico: un live che non si crogiola nella nostalgia, ma lavora al massimo con gli strumenti e il teatro dell’oggi. Del resto il palco è l’habitat naturale di Maurizio, la passione per il suo mestiere ci arriva forte e ci fa bene tanto quanto le risate che ci fa fare.

Fatevi un regalo e godetevi questo folle, alto, basso, poetico, ligure, empatico, feroce, eclettico artista dalla solida formazione teatrale e dall’altrettanto proficua vita cabarettistica: per raccontare “semplicemente” l’essere umano.

Sempre alla Fortezza di Mont’Alfonso, il festival vedrà ospiti nei prossimi giorni Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Angelo Branduardi, The Kolors, Ensemble Symphony Orchestra, Cesare Picco, Canto Libero. Programma completo e prevendite sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it. Info tel. 0583 641007 – www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.

Mont’Alfonso sotto le stelle nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

(1 agosto 2025)

