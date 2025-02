Al via a Viareggio “Esplorazioni”, la parità di genere si racconta col fumetto

Dalla storia della rivoluzione delle donne iniziata il 23 febbraio 1917 che ha dato origine all’8 marzo, passando attraverso il tema del coraggio, a quello delle difficoltà della maternità, dalla storia di Marie Curie fino a tracciare il profilo di una donna libera di guardare il futuro, verso nuove prospettive. Sono solo alcuni dei messaggi e delle storie protagoniste di “Esplorazioni”, la mostra che è stata inaugurata oggi, domenica 9 febbraio, a Viareggio al Principino Eventi. Curata dal festival Lucca Comics & Games, per La Toscana delle Donne, con la Regione Toscana e la collaborazione del Comune di Viareggio e della Fondazione Carnevale Viareggio, racconta il viaggio verso l’equità e la parità di diritti visto dagli occhi e dalla “matita” di tre fumettiste.

L’esposizione, realizzata in occasione della rassegna La Toscana delle donne arriva a Viareggio dopo il successo riscosso a Firenze, andando ad arricchire il programma “Fuori Corso” del Carnevale di Viareggio 2025.

Un’esigenza quella di parlare di parità di genere che si conferma come improrogabile anche guardando alla stringente attualità toscana, all’indomani del femminicidio che a Rufina ha spezzato la vita di Eleonora Guidi.

A parlare di equità nel percorso di “Esplorazioni” sono Alice Milani, Rita Petruccioli e La Tram (Margherita Tramutoli), attraverso 18 opere stampate. In mostra anche tre lavori inediti, realizzati in diretta dalle tre artiste nel corso della serata di presentazione de La Toscana delle Donne dello scorso 16 novembre. Al termine della mostra saranno battuti all’asta tramite la piattaforma CataWiki in occasione della manifestazione Lucca Collezionando (22-23 marzo) e il ricavato sarà devoluto a favore di progetti a sostegno delle donne.

“Esplorazioni”, ad ingresso gratuito, resta aperta al Principino Eventi in via Guglielmo Marconi, dalle 9 alle 22, fino all’8 marzo, celebrando idealmente la Giornata internazionale dei diritti delle donne.

LE AUTRICI DI “ESPLORAZIONI”

Alice Milani (Pisa, 1986) ha studiato pittura e incisione a Torino e a Bruxelles. Nel 2009 inizia a fare fumetti e autoproduzioni con il collettivo La Trama. Ha pubblicato per BeccoGiallo le biografie a fumetti: “Wisława Szymborska, si dà il caso che io sia qui” (2015) e “Marie Curie” (2017, tradotto in Spagna, Francia, Corea, Cina e negli Stati Uniti) e ha realizzato a quattro mani con Silvia Rocchi il volume “Tumulto” (Eris, 2016). Nel 2019 Feltrinelli pubblica il suo “Università e pecore. Vita di don Lorenzo Milani”. Il suo ultimo fumetto è la biografia di una poco conosciuta matematica russa dell’800 dalla vita molto avventurosa: “Sofia Kovalevskaja, vita e rivoluzioni di una matematica geniale”. Sue storie brevi sono uscite per Linus, Artribune, La Revue Dessinée Italia, ERCcomics e Feltrinelli.

La Tram (Potenza, 1984) si laurea in Relazioni Internazionali e inizia a lavorare come cooperante per poi declinare nel fumetto e nell’illustrazione il suo interesse per i temi sociali.

Tra i suoi lavori “Bandierine-Tutta una storia di Resistenze” (Barta Edizioni), “Post Pink-Antologia di fumetto femminista”, “La prima bomba” (Feltrinelli Comics). Collabora con Linus, La Revue Dessinèe Italia, DeA, Jacobin, l’Espresso, Corriere della Sera, Sonzogno, Salani. Il suo ultimo lavoro, “Finché l’ultimo canta ancora” (scritto da Francesca Torre), per EMERGENCY, fa seguito al viaggio in Afghanistan nel 2023 per raccontare l’accesso alle cure delle donne dopo il ritorno dei talebani al governo.

È tra le fondatrici del collettivo Moleste per la parità di genere nel mondo del fumetto.

Rita Petruccioli (Roma, 1982) collabora con le maggiori case editrici in Italia e all’estero e con riviste come Internazionale Kids e La Revue Dessinée Italia. “Ti chiamo domani” è il suo graphic novel d’esordio come autrice unica, edito da Bao Publishing nel 2019. Per Internazionale Kids ha disegnato la serie a fumetti “Case Rosse” scritta da Susanna Mattiangeli (Castoro Editore). Con Lorenzo Ghetti è autrice di “Isa Vince Tutto”, a cui segue “Isa vince ancora” (entrambi Rulez). Ha pubblicato la serie di “Matita Hb” scritta da Susanna Mattiangeli (Il Castoro editore), Christine e la città delle dame scritto da Silvia Ballestra (Laterza) e ha preso parte all’antologia “Storie della buonanotte per bambine ribelli” (Timbuktu). Nel 2021 è esposta alla Biennale di Venezia, con l’installazione “Sisterhood in the Neighborhood. Detoxing Public Space From Patriarchy”. Si è occupata di progettazione culturale e curatela per la Casa delle donne Lucha y Siesta.

La curatela della mostra è affidata a Barbara Gozzi e Annalisa Quilici, che per Lucca Comics & Games, hanno curato mostre, organizzato eventi e hanno partecipato alla programmazione culturale, oltre a seguire i rapporti con gli editori e gli autori e le autrici di fumetto. Lucca Comics & Games è il festival che si svolge da quasi 60 anni all’insegna della cultura partecipata, per celebrare e condividere passioni e interessi legati ai mondi del fumetto, del gioco, del videogioco, delle serie tv, della narrativa fantasy.

(9 febbraio 2025)

