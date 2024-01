Inaugurato oggi a Rosignano (Li) il Punto Digitale facile

La dichiarazione dell’assessore regionale Stefano Ciuoffo e del sindaco Daniele Donati.

E’ stato inaugurato questa mattina a Rosignano (Livorno) il nuovo Punto digitale facile (Pdf), che rappresenta un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

“Dopo l’ufficio di prossimità e la bottega della salute – afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – il Comune di Rosignano aggiunge un’altra preziosa perla alla collana dei servizi che è in grado di offrire ai cittadini. In questo caso si tratta di un valido supporto per tutti coloro che intendono servirsi in maniera più agile e veloce della Pubblica amministrazione e che possono imparare a farlo attraverso l’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie informatiche. Per noi questo rappresenta un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione, ma non soltanto. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

Quello di Rosignano, che ha sede presso il Centro Culturale Le Creste di via della Costituzione, rappresenta quindi l’ultimo nato di una lunga serie di Pdf.

Sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle ore 16.00, presso l’InformaGiovani, con il supporto dell’ufficio Sociale e presso i Servizi demografici, con il supporto dell’Ufficio Anagrafe.

Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e di una postazione dedicata. Per iformazioni, contatti e appuntamenti telefonare allo 0586 – 724272.

“Ringrazio l’Assessore Ciuoffo e la Regione Toscana – ha aggiunto il sindaco di Rosignano, Daniele Donati – per l’impegno e il lavoro svolto, dimostrando anche in questa occasione un forte interesse per il nostro territorio. L’apertura di un nuovo Punto Digitale Facile rappresenta un importante arricchimento per tutta la comunità, nonché un’ulteriore possibilità per i cittadini, che avranno i servizi a portata di click. Insieme agli Uffici di Prossimità e alle Botteghe della Salute, i Pdf sono strumenti che favoriscono i percorsi di accesso alla Pubblica Amministrazione e ai servizi che vengono offerti in modo semplice e facilmente raggiungibile. Un esempio in più dell’impegno per la digitalizzazione che il Comune sta portando avanti”.

I Punti digitale facile, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

In accordo con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del Pnrr, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Pdf distribuiti su tutto il territorio regionale.

Con un primo bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un secondo bando (https://digitale.toscana.it/web/toscana-digitale/-/un-bando-per-la-co-progettazione-di-punti-digitale-facile-rivolto-agli-enti-del-terzo-settore), rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa tremila centri, in Toscana si vuole raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025.

Nel Pdf di Rosignano saranno forniti servizi di supporto e assistenza. Sarà infatti possibile attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, all’attivazione e alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

Quello di Rosignano, come gli altri Pdf, è un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fa parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

(18 gennaio 2024)

